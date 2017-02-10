Светлана Слепцова: Весь чемпионат хожу и улыбаюсь
Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова — об итогах спринтерской гонки на чемпионате мира в Хохфильцине, где россиянка показала итоговый 31-й результат.
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— Мне кажется, что гонка выдалась неплохой, — начала свой комментарий олимпийская чемпионка Ванкувера Светлана Слепцова. — В декабре, когда я бегала на этапах Кубка мира, у меня получалось значительно хуже.
— Что именно?
— Прежде всего ход. Если там я ногами проигрывала лидерам по полторы минуты, сейчас проиграла минуту. То есть позитивный сдвиг есть даже несмотря на то, что готовилась я в этом сезоне прежде всего к чемпионату Европы, а не к чемпионату мира. Буду бороться дальше: впереди контактная гонка, в которой, как известно, возможно все, что угодно.
— Насколько уверенно вы чувствовали себя на рубежах?
— Лежа стреляла увереннее. Вроде бы у меня всегда получается наоборот, но вот в «стойке» случился промах. Ужасно обидно. Я прямо почувствовала, что он габаритный. Наверное, недостаточно хорошо сконцентрировалась, было излишнее волнение.
— Удивляться на самом деле не приходится. Когда вы в последний раз выступали в чемпионате мира? В 2012-м?
— Да, в Рупольдинге.
— Этот перерыв
— Не особенно. Изменились разве что скорости. Вообще весь чемпионат вызывает у меня только позитивные чувства — хожу и улыбаюсь. Стараюсь получать удовольствие от всего.
— Но ведь вы, насколько знаю, ехали в Хохфильцен и настраивались на то, что вас продержат в запасе?
— Именно так и было. Валерий Медведцев настраивал меня и на такую вероятность тоже. Поэтому сейчас я рада, что пробежала эту гонку. Я шла к этому три года и искренне признательна тренерам за то, что мне дали шанс пробежать.
— На протяжении почти всего сезона вы, знаю, делили один гостиничный номер с Дарьей Виролайнен и наверняка поддерживаете связь.
— Да, последний раз переписывались сегодня утром.
— Насколько серьезны у нее проблемы со здоровьем
— Насколько знаю, ничего серьезного врачи не нашли. Даша уже успела пройти обследование, получила все рекомендации.
— Она расстроена тем, что пришлось пропустить чемпионат?
— Об этом я не спрашивала.
— Но ведь наверняка знаете об этом?
— Мы же помимо всего прочего соперницы. Конечно все мы хотели попасть в Хохфильцен. Пусть у Даши не все получилось на чемпионате Европы, но тренироваться она продолжала очень серьезно. Что тут поделаешь, если так получилось? Значит
Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ
из Хохфильцена.
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|10.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|19.12,6
|2
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+04,0
|3
|Анаис Шевалье
|Франция
|+25,1
|4
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+25,3
|5
|Федерика Санфилиппо
|Италия
|+31,9
|6
|Ванесса Хинц
|Германия
|+37,9
|7
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+42,8
|8
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+44,0
|9
|Селия Эмонье
|Франция
|+53,9
|10
|Анастасия Меркушина
|Украина
|+55,3
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