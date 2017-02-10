Светлана Слепцова: Весь чемпионат хожу и улыбаюсь

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— Мне кажется, что гонка выдалась неплохой, — начала свой комментарий олимпийская чемпионка Ванкувера Светлана Слепцова. — В декабре, когда я бегала на этапах Кубка мира, у меня получалось значительно хуже.

— Что именно?

— Прежде всего ход. Если там я ногами проигрывала лидерам по полторы минуты, сейчас проиграла минуту. То есть позитивный сдвиг есть даже несмотря на то, что готовилась я в этом сезоне прежде всего к чемпионату Европы, а не к чемпионату мира. Буду бороться дальше: впереди контактная гонка, в которой, как известно, возможно все, что угодно.

— Насколько уверенно вы чувствовали себя на рубежах?

— Лежа стреляла увереннее. Вроде бы у меня всегда получается наоборот, но вот в «стойке» случился промах. Ужасно обидно. Я прямо почувствовала, что он габаритный. Наверное, недостаточно хорошо сконцентрировалась, было излишнее волнение.

— Удивляться на самом деле не приходится. Когда вы в последний раз выступали в чемпионате мира? В 2012-м?

— Да, в Рупольдинге.

— Этот перерыв как-то ощущается?

— Не особенно. Изменились разве что скорости. Вообще весь чемпионат вызывает у меня только позитивные чувства — хожу и улыбаюсь. Стараюсь получать удовольствие от всего.

— Но ведь вы, насколько знаю, ехали в Хохфильцен и настраивались на то, что вас продержат в запасе?

— Именно так и было. Валерий Медведцев настраивал меня и на такую вероятность тоже. Поэтому сейчас я рада, что пробежала эту гонку. Я шла к этому три года и искренне признательна тренерам за то, что мне дали шанс пробежать.

— На протяжении почти всего сезона вы, знаю, делили один гостиничный номер с Дарьей Виролайнен и наверняка поддерживаете связь.

— Да, последний раз переписывались сегодня утром.

— Насколько серьезны у нее проблемы со здоровьем из-за которых Дашу отправили из Риднау в Москву?

— Насколько знаю, ничего серьезного врачи не нашли. Даша уже успела пройти обследование, получила все рекомендации.

— Она расстроена тем, что пришлось пропустить чемпионат?

— Об этом я не спрашивала.

— Но ведь наверняка знаете об этом?

— Мы же помимо всего прочего соперницы. Конечно все мы хотели попасть в Хохфильцен. Пусть у Даши не все получилось на чемпионате Европы, но тренироваться она продолжала очень серьезно. Что тут поделаешь, если так получилось? Значит зачем-то судьбе было нужно распорядиться именно таким образом. Но вообще я уверена: у Даши все будет хорошо. Точно вам говорю!

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из Хохфильцена.