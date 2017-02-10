Меркушина попала в десятку лучших спринта ЧМ по биатлону
В австрийском Хохфильцене завершилась спринтерская гонка у женщин Чемпионата мира по биатлону, в которой украинка Анастасия Меркушина сумела замкнуть десятку сильнейших, сообщает официальный сайт соревнований.
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Наша спортсменка отлично отработала на огневых рубежах, не допустив ни единого промаха. А вот по скорости она уступила победительнице гонки 55,3 секунды.
Юлия Джима допустила 2 промаха и заняла 22-е место — 1 минута 16,2 секунды отставания. Елена Пидгрушная допустила 1 промах, но заняла итоговое 34-е место — 1 минута 40 секунд отставания, Валентина Семеренко допустила 4 промаха (три на стрельбе стоя) и заняла итоговое 80-е место — 3 минуты 00,3 секунды отставания.
Чемпионкой мира стала Габриэла Коукалова (Чехия) с результатом 19 минут 12,6 секунды. 2-е место у Лауры Дальмайер (Германия) +4,0 секунды отставания, третья — Анаис Шевалье (Франция) +25,1 секунды отставания.
Как сообщал УНИАН, накануне сборная Украины заняла 5-е место в смешанной эстафете.
Чемпионат мира по биатлону проходит в Хохфильцене с 9 по 19 февраля.
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|10.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|19.12,6
|2
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+04,0
|3
|Анаис Шевалье
|Франция
|+25,1
|4
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+25,3
|5
|Федерика Санфилиппо
|Италия
|+31,9
|6
|Ванесса Хинц
|Германия
|+37,9
|7
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+42,8
|8
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+44,0
|9
|Селия Эмонье
|Франция
|+53,9
|10
|Анастасия Меркушина
|Украина
|+55,3
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