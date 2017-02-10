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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28734610/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 18:48 | Биатлон | УНИАН

Меркушина попала в десятку лучших спринта ЧМ по биатлону

В австрийском Хохфильцене завершилась спринтерская гонка у женщин Чемпионата мира по биатлону, в которой украинка Анастасия Меркушина сумела замкнуть десятку сильнейших, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка чисто <span class=error>отстреляла</span> но по скорости отстала от лидера почти на минуту. Увеличить
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Наша спортсменка отлично отработала на огневых рубежах, не допустив ни единого промаха. А вот по скорости она уступила победительнице гонки 55,3 секунды.

Юлия Джима допустила 2 промаха и заняла 22-е место — 1 минута 16,2 секунды отставания. Елена Пидгрушная допустила 1 промах, но заняла итоговое 34-е место — 1 минута 40 секунд отставания, Валентина Семеренко допустила 4 промаха (три на стрельбе стоя) и заняла итоговое 80-е место — 3 минуты 00,3 секунды отставания.

Чемпионкой мира стала Габриэла Коукалова (Чехия) с результатом 19 минут 12,6 секунды. 2-е место у Лауры Дальмайер (Германия) +4,0 секунды отставания, третья — Анаис Шевалье (Франция) +25,1 секунды отставания.

Как сообщал УНИАН, накануне сборная Украины заняла 5-е место в смешанной эстафете.

Чемпионат мира по биатлону проходит в Хохфильцене с 9 по 19 февраля.

1.
Коукалова Г.
Чехия
2.
Дальмайер Л.
Германия
3.
Шевалье А.
Франция
10.02.2017 16:45 Чемпионат мира Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Габриэла Коукалова Чехия 19.12,6
2 Лаура Дальмайер Германия +04,0
3 Анаис Шевалье Франция +25,1
4 Лиза Виттоцци Италия +25,3
5 Федерика Санфилиппо Италия +31,9
6 Ванесса Хинц Германия +37,9
7 Мари Дорен-Абер Франция +42,8
8 Анастасия Кузьмина Словакия +44,0
9 Селия Эмонье Франция +53,9
10 Анастасия Меркушина Украина +55,3
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