Последний выстрел Старых. Минус Глазырина, плюс Услугина
Победительницей первой личной гонки стала в пятницу Габриэла Коукалова, оставившая за спиной лидера Кубка мира Лауру Дальмайер ЧМ.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
БЕЗ ГЛАЗЫРИНОЙ И ВИРОЛАЙНЕН
Пятница началась очередным неприятным происшествием. Сначала Международный союз биатлонистов официально объявил о том, что в российской команде произошла замена и вместо Екатерины Глазыриной стартовать в спринтерской гонке будет Ирина Услугина. Затем спустя час с небольшим появился
На утренней мужской тренировке, когда о дисциплинарном релизе IBU еще не было известно прессе, главный тренер российской сборной Александр Касперович довольно странно отреагировал на просьбу прокомментировать замену в женской команде.
— Никаких замен мы не планируем, — сказал он. Когда же я сообщила тренеру, что на этот счет уже существует официальная и доведенная до журналистов информация IBU, тренер изменил формулировку: «Ну да, Глазырину мы заменили. Такая у нас стратегия».
Когда в
Ситуация выглядела предельно идиотичной. То, что Глазырина фигурирует в докладе Макларена и против нее в любой момент могут быть применены санкции, было известно с сентября. Тогда же обсуждались различные варианты возможных действий вплоть до того, чтобы порекомендовать спортсменке временно уйти из биатлона, родить второго ребенка и вернуться через год, когда все уляжется. Вместо этого Екатерину начали возить по сборам и этапам Кубка мира, привезли и на мировое первенство, в котором ей, как выяснилось, было не суждено стартовать в принципе.
Одновременно с информацией про Глазырину стало известно, что до Хохфильцена не доедет еще одна спортсменка основного состава — Дарья Виролайнен: ее отправили в Москву прямо со сбора в Риднау. На вопрос о причинах такого решения старший тренер женской команды Виталий Норицын ответил, что знает о ситуации исключительно с чужих слов. Вроде бы в Риднау, куда Даша подъехала из Осрбли сразу после очередной победы в кубке IBU, у спортсменки заболел живот, и ее было решено отправить на обследование в Москву. «Сам я в Риднау не был, поэтому ничего не знаю», — резюмировал тренер.
В этой ситуации было совершенно невозможно не вспомнить задним числом о том, что незадолго до чемпионата мира свое место в команде весьма странным образом потеряла еще одна спортсменка — Ульяна Кайшева. Девушке до последнего говорили, что планируют ее участие в чемпионате мира, и даже не стали включать ее в число участников чемпионата Европы. А потом тренеры основной команды в очередной раз изменили решение и спортсменка, успевшая наработать к февралю превосходное функциональное состояние, осталась «на бобах».
УСЛУГИНА — ЛУЧШАЯ ИЗ РОССИЯНОК
Вот таким образом в четверке россиянок, стартующих в пятницу в спринтерской гонке, и появилась Ирина Услугина, заменившая Глазырину под десятым стартовым номером.
Такие шансы выпадают столь нечасто, что следует вцепляться в них зубами. Ирина и вцепилась: оба своих рубежа она прошла
Чего стоит ждать от лыжни в этот жаркий для зимы солнечный день, не знал, похоже, никто. Пятикратная чемпионка мира Мари
Повышенная ответственность первой из личных гонок обернулась, как водится, повышенным стрессом: первый же рубеж зафиксировал промах у
Вторая (и по умолчанию самая быстрая) из российских спортсменок Татьяна Акимова
Светлана Слепцова стартовала 69-й. Ее вообще могло не оказаться в команде. Во всяком случае в Арбере, где мы встречались со спортсменкой в середине января, она готовилась к чемпионату Европы не очень веря в то, что руководители команды дадут ей возможность поехать в Хохфильцен и уж тем более — выйти там на старт. Европейское первенство подопечные Валерия Медведцева, вместе с которыми тренировалась и Ирина Старых, закончили триумфально, выиграв в трех личных гонках шесть медалей, включая два золота, и оставили за собой обе смешанные эстафеты — классическую и сингл. После этого сам Медведцев был отправлен домой в Красноярск, болельщикам же оставалось гадать: хватит ли у Слепцовой и Старых резерва для того, чтобы удержать набранную форму на протяжении еще двух недель — до Хохфильцена.
Это и предстояло увидеть в спринте.
Слепцову отбросил второй рубеж. Хотя и без этого было видно, что спортсменке уже не хватает «ног»: при нулевой стрельбе лежа на первом из двух рубежей она проигрывала лидеру почти 25 секунд.
На момент старта Коукаловой первая тройка выглядела следующим образом: Лаура Дальмайер шла с отрывом в 21,1 от француженки Анаис Шевалье, третьей временно держалась итальянка Лиза Витоцци. Правда, уже первую стрельбу чешка завершила с опережением Дальмайер на 5,3, а второй рубеж красноречиво свидетельствовал о том, что немке придется подвинуться уже окончательно.
Про последний выстрел в биатлоне можно написать многотомный и захватывающий труд. Нет ничего обиднее того, чтобы потерять шансы, когда работа, казалось, уже сделана и сделана отлично. Именно это произошло со Старых — четвертой и последней российской надеждой в этом спринте. Ее итоговый результат, возможно, мог считаться неплохим для дебютантки, вернувшейся в спорт после трехлетнего отлучения от соревнований. Но двукратную чемпионку Европы он вряд ли был способен устроить.
Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ
из Хохфильцена.
|
|
|
|10.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|19.12,6
|2
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+04,0
|3
|Анаис Шевалье
|Франция
|+25,1
|4
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+25,3
|5
|Федерика Санфилиппо
|Италия
|+31,9
|6
|Ванесса Хинц
|Германия
|+37,9
|7
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+42,8
|8
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+44,0
|9
|Селия Эмонье
|Франция
|+53,9
|10
|Анастасия Меркушина
|Украина
|+55,3
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter