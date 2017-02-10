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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 18:50 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Последний выстрел Старых. Минус Глазырина, плюс Услугина

Победительницей первой личной гонки стала в пятницу Габриэла Коукалова, оставившая за спиной лидера Кубка мира Лауру Дальмайер ЧМ.

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БЕЗ ГЛАЗЫРИНОЙ И ВИРОЛАЙНЕН

Пятница началась очередным неприятным происшествием. Сначала Международный союз биатлонистов официально объявил о том, что в российской команде произошла замена и вместо Екатерины Глазыриной стартовать в спринтерской гонке будет Ирина Услугина. Затем спустя час с небольшим появился пресс-релиз IBU: Глазырина временно отстранена от участия в соревнованиях на основании информации, изложенной в докладе Макларена, и будет находиться в этом статусе до тех пор, пока IBU не наберет достаточных фактов для реабилитации спортсменки или уже полной ее дисквалификации.

На утренней мужской тренировке, когда о дисциплинарном релизе IBU еще не было известно прессе, главный тренер российской сборной Александр Касперович довольно странно отреагировал на просьбу прокомментировать замену в женской команде.

— Никаких замен мы не планируем, — сказал он. Когда же я сообщила тренеру, что на этот счет уже существует официальная и доведенная до журналистов информация IBU, тренер изменил формулировку: «Ну да, Глазырину мы заменили. Такая у нас стратегия».

Когда в пресс-центре появился пресс-релиз об отстранении российской спортсменки от гонок, обращаться за комментариями было уже не к кому. Сам Касперович ушел со стадиона на трассу, а оставшиеся на рубеже тренеры лишь пожимали плечами: «Мы не в курсе, что говорить по этому поводу».

Ситуация выглядела предельно идиотичной. То, что Глазырина фигурирует в докладе Макларена и против нее в любой момент могут быть применены санкции, было известно с сентября. Тогда же обсуждались различные варианты возможных действий вплоть до того, чтобы порекомендовать спортсменке временно уйти из биатлона, родить второго ребенка и вернуться через год, когда все уляжется. Вместо этого Екатерину начали возить по сборам и этапам Кубка мира, привезли и на мировое первенство, в котором ей, как выяснилось, было не суждено стартовать в принципе.

Одновременно с информацией про Глазырину стало известно, что до Хохфильцена не доедет еще одна спортсменка основного состава — Дарья Виролайнен: ее отправили в Москву прямо со сбора в Риднау. На вопрос о причинах такого решения старший тренер женской команды Виталий Норицын ответил, что знает о ситуации исключительно с чужих слов. Вроде бы в Риднау, куда Даша подъехала из Осрбли сразу после очередной победы в кубке IBU, у спортсменки заболел живот, и ее было решено отправить на обследование в Москву. «Сам я в Риднау не был, поэтому ничего не знаю», — резюмировал тренер.

В этой ситуации было совершенно невозможно не вспомнить задним числом о том, что незадолго до чемпионата мира свое место в команде весьма странным образом потеряла еще одна спортсменка — Ульяна Кайшева. Девушке до последнего говорили, что планируют ее участие в чемпионате мира, и даже не стали включать ее в число участников чемпионата Европы. А потом тренеры основной команды в очередной раз изменили решение и спортсменка, успевшая наработать к февралю превосходное функциональное состояние, осталась «на бобах».

УСЛУГИНА — ЛУЧШАЯ ИЗ РОССИЯНОК

Вот таким образом в четверке россиянок, стартующих в пятницу в спринтерской гонке, и появилась Ирина Услугина, заменившая Глазырину под десятым стартовым номером.

Такие шансы выпадают столь нечасто, что следует вцепляться в них зубами. Ирина и вцепилась: оба своих рубежа она прошла по-стрелковому безукоризненно и достаточно бойко. Просто всем нам предстояло порядком помучиться ожиданием: 13-секундное отставание российской дебютантки после второй стрельбы от двукратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой не говорило ровным счетом ни о чем: словацкая спортсменка сделала промах в «стойке».

Чего стоит ждать от лыжни в этот жаркий для зимы солнечный день, не знал, похоже, никто. Пятикратная чемпионка мира Мари Дорен-Абер и самая стремительная представительница мирового биатлона Кайса Мякяряйнен выбрали для себя первую группу и получили, соответственно, первый и четвертый стартовый номера. Обладательница прошлогоднего Кубка мира Габриэла Коукалова предпочла заключительную группу и получила 96-ю стартовую позицию.

Повышенная ответственность первой из личных гонок обернулась, как водится, повышенным стрессом: первый же рубеж зафиксировал промах у Дорен-Абер, два — у Мякяряйнен и Доротеи Вирер, три у немки Марен Хаммершмидт. Три промаха в «стойке» сделала и трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, и вот это было крайне досадно, поскольку разрушило совсем было близкую сказку о красивом возвращении выдающейся спортсменки: перед вторым рубежом Дарья проигрывала лидеру всего 0,8.

Вторая (и по умолчанию самая быстрая) из российских спортсменок Татьяна Акимова все-таки промахнулась в «стойке», и ее потенциальная скорость сразу перестала иметь в этой гонке значение.

Светлана Слепцова стартовала 69-й. Ее вообще могло не оказаться в команде. Во всяком случае в Арбере, где мы встречались со спортсменкой в середине января, она готовилась к чемпионату Европы не очень веря в то, что руководители команды дадут ей возможность поехать в Хохфильцен и уж тем более — выйти там на старт. Европейское первенство подопечные Валерия Медведцева, вместе с которыми тренировалась и Ирина Старых, закончили триумфально, выиграв в трех личных гонках шесть медалей, включая два золота, и оставили за собой обе смешанные эстафеты — классическую и сингл. После этого сам Медведцев был отправлен домой в Красноярск, болельщикам же оставалось гадать: хватит ли у Слепцовой и Старых резерва для того, чтобы удержать набранную форму на протяжении еще двух недель — до Хохфильцена.

Это и предстояло увидеть в спринте.

Слепцову отбросил второй рубеж. Хотя и без этого было видно, что спортсменке уже не хватает «ног»: при нулевой стрельбе лежа на первом из двух рубежей она проигрывала лидеру почти 25 секунд.

На момент старта Коукаловой первая тройка выглядела следующим образом: Лаура Дальмайер шла с отрывом в 21,1 от француженки Анаис Шевалье, третьей временно держалась итальянка Лиза Витоцци. Правда, уже первую стрельбу чешка завершила с опережением Дальмайер на 5,3, а второй рубеж красноречиво свидетельствовал о том, что немке придется подвинуться уже окончательно.

Про последний выстрел в биатлоне можно написать многотомный и захватывающий труд. Нет ничего обиднее того, чтобы потерять шансы, когда работа, казалось, уже сделана и сделана отлично. Именно это произошло со Старых — четвертой и последней российской надеждой в этом спринте. Ее итоговый результат, возможно, мог считаться неплохим для дебютантки, вернувшейся в спорт после трехлетнего отлучения от соревнований. Но двукратную чемпионку Европы он вряд ли был способен устроить.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ
из Хохфильцена.

1.
Коукалова Г.
Чехия
2.
Дальмайер Л.
Германия
3.
Шевалье А.
Франция
10.02.2017 16:45 Чемпионат мира Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Габриэла Коукалова Чехия 19.12,6
2 Лаура Дальмайер Германия +04,0
3 Анаис Шевалье Франция +25,1
4 Лиза Виттоцци Италия +25,3
5 Федерика Санфилиппо Италия +31,9
6 Ванесса Хинц Германия +37,9
7 Мари Дорен-Абер Франция +42,8
8 Анастасия Кузьмина Словакия +44,0
9 Селия Эмонье Франция +53,9
10 Анастасия Меркушина Украина +55,3
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