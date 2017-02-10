Последний выстрел Старых. Минус Глазырина, плюс Услугина

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БЕЗ ГЛАЗЫРИНОЙ И ВИРОЛАЙНЕН

Пятница началась очередным неприятным происшествием. Сначала Международный союз биатлонистов официально объявил о том, что в российской команде произошла замена и вместо Екатерины Глазыриной стартовать в спринтерской гонке будет Ирина Услугина. Затем спустя час с небольшим появился пресс-релиз IBU: Глазырина временно отстранена от участия в соревнованиях на основании информации, изложенной в докладе Макларена, и будет находиться в этом статусе до тех пор, пока IBU не наберет достаточных фактов для реабилитации спортсменки или уже полной ее дисквалификации.

На утренней мужской тренировке, когда о дисциплинарном релизе IBU еще не было известно прессе, главный тренер российской сборной Александр Касперович довольно странно отреагировал на просьбу прокомментировать замену в женской команде.

— Никаких замен мы не планируем, — сказал он. Когда же я сообщила тренеру, что на этот счет уже существует официальная и доведенная до журналистов информация IBU, тренер изменил формулировку: «Ну да, Глазырину мы заменили. Такая у нас стратегия».

Когда в пресс-центре появился пресс-релиз об отстранении российской спортсменки от гонок, обращаться за комментариями было уже не к кому. Сам Касперович ушел со стадиона на трассу, а оставшиеся на рубеже тренеры лишь пожимали плечами: «Мы не в курсе, что говорить по этому поводу».

Ситуация выглядела предельно идиотичной. То, что Глазырина фигурирует в докладе Макларена и против нее в любой момент могут быть применены санкции, было известно с сентября. Тогда же обсуждались различные варианты возможных действий вплоть до того, чтобы порекомендовать спортсменке временно уйти из биатлона, родить второго ребенка и вернуться через год, когда все уляжется. Вместо этого Екатерину начали возить по сборам и этапам Кубка мира, привезли и на мировое первенство, в котором ей, как выяснилось, было не суждено стартовать в принципе.

Одновременно с информацией про Глазырину стало известно, что до Хохфильцена не доедет еще одна спортсменка основного состава — Дарья Виролайнен: ее отправили в Москву прямо со сбора в Риднау. На вопрос о причинах такого решения старший тренер женской команды Виталий Норицын ответил, что знает о ситуации исключительно с чужих слов. Вроде бы в Риднау, куда Даша подъехала из Осрбли сразу после очередной победы в кубке IBU, у спортсменки заболел живот, и ее было решено отправить на обследование в Москву. «Сам я в Риднау не был, поэтому ничего не знаю», — резюмировал тренер.

В этой ситуации было совершенно невозможно не вспомнить задним числом о том, что незадолго до чемпионата мира свое место в команде весьма странным образом потеряла еще одна спортсменка — Ульяна Кайшева. Девушке до последнего говорили, что планируют ее участие в чемпионате мира, и даже не стали включать ее в число участников чемпионата Европы. А потом тренеры основной команды в очередной раз изменили решение и спортсменка, успевшая наработать к февралю превосходное функциональное состояние, осталась «на бобах».

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УСЛУГИНА — ЛУЧШАЯ ИЗ РОССИЯНОК

Вот таким образом в четверке россиянок, стартующих в пятницу в спринтерской гонке, и появилась Ирина Услугина, заменившая Глазырину под десятым стартовым номером.

Такие шансы выпадают столь нечасто, что следует вцепляться в них зубами. Ирина и вцепилась: оба своих рубежа она прошла по-стрелковому безукоризненно и достаточно бойко. Просто всем нам предстояло порядком помучиться ожиданием: 13-секундное отставание российской дебютантки после второй стрельбы от двукратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой не говорило ровным счетом ни о чем: словацкая спортсменка сделала промах в «стойке».

Чего стоит ждать от лыжни в этот жаркий для зимы солнечный день, не знал, похоже, никто. Пятикратная чемпионка мира Мари Дорен-Абер и самая стремительная представительница мирового биатлона Кайса Мякяряйнен выбрали для себя первую группу и получили, соответственно, первый и четвертый стартовый номера. Обладательница прошлогоднего Кубка мира Габриэла Коукалова предпочла заключительную группу и получила 96-ю стартовую позицию.

Повышенная ответственность первой из личных гонок обернулась, как водится, повышенным стрессом: первый же рубеж зафиксировал промах у Дорен-Абер, два — у Мякяряйнен и Доротеи Вирер, три у немки Марен Хаммершмидт. Три промаха в «стойке» сделала и трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, и вот это было крайне досадно, поскольку разрушило совсем было близкую сказку о красивом возвращении выдающейся спортсменки: перед вторым рубежом Дарья проигрывала лидеру всего 0,8.

Вторая (и по умолчанию самая быстрая) из российских спортсменок Татьяна Акимова все-таки промахнулась в «стойке», и ее потенциальная скорость сразу перестала иметь в этой гонке значение.

Светлана Слепцова стартовала 69-й. Ее вообще могло не оказаться в команде. Во всяком случае в Арбере, где мы встречались со спортсменкой в середине января, она готовилась к чемпионату Европы не очень веря в то, что руководители команды дадут ей возможность поехать в Хохфильцен и уж тем более — выйти там на старт. Европейское первенство подопечные Валерия Медведцева, вместе с которыми тренировалась и Ирина Старых, закончили триумфально, выиграв в трех личных гонках шесть медалей, включая два золота, и оставили за собой обе смешанные эстафеты — классическую и сингл. После этого сам Медведцев был отправлен домой в Красноярск, болельщикам же оставалось гадать: хватит ли у Слепцовой и Старых резерва для того, чтобы удержать набранную форму на протяжении еще двух недель — до Хохфильцена.

Это и предстояло увидеть в спринте.

Слепцову отбросил второй рубеж. Хотя и без этого было видно, что спортсменке уже не хватает «ног»: при нулевой стрельбе лежа на первом из двух рубежей она проигрывала лидеру почти 25 секунд.

На момент старта Коукаловой первая тройка выглядела следующим образом: Лаура Дальмайер шла с отрывом в 21,1 от француженки Анаис Шевалье, третьей временно держалась итальянка Лиза Витоцци. Правда, уже первую стрельбу чешка завершила с опережением Дальмайер на 5,3, а второй рубеж красноречиво свидетельствовал о том, что немке придется подвинуться уже окончательно.

Про последний выстрел в биатлоне можно написать многотомный и захватывающий труд. Нет ничего обиднее того, чтобы потерять шансы, когда работа, казалось, уже сделана и сделана отлично. Именно это произошло со Старых — четвертой и последней российской надеждой в этом спринте. Ее итоговый результат, возможно, мог считаться неплохим для дебютантки, вернувшейся в спорт после трехлетнего отлучения от соревнований. Но двукратную чемпионку Европы он вряд ли был способен устроить.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из Хохфильцена.

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