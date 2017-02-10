Анастасия Кузьмина: Антон и Мартен на этом чемпионате мира не помирятся

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— Мы с Антоном не обсуждали случившееся, — призналась Кузьмина. — Понимаю, что это не та тема, о которой он хотел бы говорить в ближайшее время. И у меня большая просьба к медиа: не подливайте масла в огонь. Это очень негативно сказывается на нервной системе спортсмена. Что касается поиска виновных, то сейчас сделать правильные выводы очень непросто. Ведь многое было сказано и сделано на эмоциях.

Антон сейчас взял на себя функции лидера команды и всеми силами старается сохранить спокойствие не только внутри себя, но и внутри своей сборной.

— Был ли вчера Фуркад не прав по отношению к Шипулину и Логинову на трассе?

— У всех своя точка зрения. Может быть, со стороны Мартена произошедшее — невинная ситуация. Но у людей, которые много раз пересмотрели эпизод, возникает много вопросов. Хотя мнение остальных тут не так важно. Ребята должны разобраться с этой ситуацией в первую очередь внутри себя.

— Им, наверное, надо помириться? Тогда никакого давления вокруг этой ситуации не будет.

— Думаю, в Хохфильцене этого не случится. Тут дело принципа. Антон и Мартен многие годы серьезно боролись друг с другом — но исключительно на лыжне. Сейчас ситуация переходит на другой уровень. Это очень плачевно и опасно. Ведь мы всегда говорим, что настоящие профессионалы борются только на трассе, и делают это в стиле «фейр-плей». Вчера на стадионе этого не было.

— Со стороны Фуркада?

— Я бы не хотела сейчас разбирать всю эту ситуацию. Сложно предположить, как в той же ситуации повел бы себя другой человек. Пока же могу предположить, что на этом чемпионате мира Антон и Мартен на публике друг другу руки не подадут. Было бы здорово, если бы они нашли в себе силы обсудить эту ситуацию после чемпионата мира. Но давить ни на кого из них не нужно.

— Шипулин всегда был одним из самых сдержанных спортсменов в сборной. Насколько для вас стало неожиданным, что вчера его чаша терпения переполнилась?

— Вы говорите правильно. К сожалению, в четверг он достиг точки кипения. Я вообще очень переживаю за него по ходу этого сезона. Антон очень близко к сердцу воспринимает вопросы по части допинга в России. Все это постоянно муссируется и с таким давлением справляться очень сложно. Антон старается быть хладнокровным и выбрасывать перед гонками все второстепенное, но ведь каждый из нас — только человек. И не всегда удается сдерживаться. Я уверена, что вчера его куда больше вывел из себя эпизод с Логиновым, нежели их финиш с Фуркадом.

— А что, кстати, вы думаете о возвращении Логинова?

— Он отбыл свои два года дисквалификации, поэтому его участие в стартах не противоречит правилам.

Владимир ИВАНОВ

из Хохфильцена.