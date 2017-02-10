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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 18:55 | Биатлон | ТАСС

Биатлонистка Слепцова была бы довольна местом во втором десятке спринта на ЧМ

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 10 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова считает, что место в двадцатке сильнейших в спринте на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене являлось бы для нее хорошим результатом. Об этом спортсменка рассказала журналистам после окончания гонки.

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Слепцова в спринте заняла 33-е место.

«Свой старт на чемпионате мира считаю неплохим. Единственное, допустила при стрельбе стоя обидный промах. Если бы не он, то могла оказаться в двадцатке, что для меня было бы очень хорошим результатом. Но в гонке преследования у меня будут все шансы подняться выше», — сказала Слепцова.

В пятницу Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил Екатерину Глазырину от участия в соревнованиях. В этот день российская биатлонистка должна была выйти на старт спринтерской гонки. Ее заменила Ирина Услугина, которая показала лучший результат среди россиянок — 15-е место.

«Узнали об этом на пристрелке перед стартом и очень удивились, когда на старт вышла Ирина. Мы ничего не знали», — сказала Слепцова.

Основанием для отстранения Глазыриной стали данные доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.

1.
Коукалова Г.
Чехия
2.
Дальмайер Л.
Германия
3.
Шевалье А.
Франция
10.02.2017 16:45 Чемпионат мира Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Габриэла Коукалова Чехия 19.12,6
2 Лаура Дальмайер Германия +04,0
3 Анаис Шевалье Франция +25,1
4 Лиза Виттоцци Италия +25,3
5 Федерика Санфилиппо Италия +31,9
6 Ванесса Хинц Германия +37,9
7 Мари Дорен-Абер Франция +42,8
8 Анастасия Кузьмина Словакия +44,0
9 Селия Эмонье Франция +53,9
10 Анастасия Меркушина Украина +55,3
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ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 10 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Ирина Старых услышала в свой адрес неприятные высказывания со стороны болельщиков во время выступления на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Об этом она рассказала журналистам после окончания спринтерской гонки.
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