Биатлонистка Слепцова была бы довольна местом во втором десятке спринта на ЧМ

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Слепцова в спринте заняла 33-е место.

«Свой старт на чемпионате мира считаю неплохим. Единственное, допустила при стрельбе стоя обидный промах. Если бы не он, то могла оказаться в двадцатке, что для меня было бы очень хорошим результатом. Но в гонке преследования у меня будут все шансы подняться выше», — сказала Слепцова.

В пятницу Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил Екатерину Глазырину от участия в соревнованиях. В этот день российская биатлонистка должна была выйти на старт спринтерской гонки. Ее заменила Ирина Услугина, которая показала лучший результат среди россиянок — 15-е место.

«Узнали об этом на пристрелке перед стартом и очень удивились, когда на старт вышла Ирина. Мы ничего не знали», — сказала Слепцова.

Основанием для отстранения Глазыриной стали данные доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.