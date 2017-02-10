Биатлонистка Слепцова была бы довольна местом во втором десятке спринта на ЧМ
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 10 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова считает, что место в двадцатке сильнейших в спринте на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене являлось бы для нее хорошим результатом. Об этом спортсменка рассказала журналистам после окончания гонки.
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Видимо, что-то случилось...
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Слепцова в спринте заняла 33-е место.
«Свой старт на чемпионате мира считаю неплохим. Единственное, допустила при стрельбе стоя обидный промах. Если бы не он, то могла оказаться в двадцатке, что для меня было бы очень хорошим результатом. Но в гонке преследования у меня будут все шансы подняться выше», — сказала Слепцова.
В пятницу Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил Екатерину Глазырину от участия в соревнованиях. В этот день российская биатлонистка должна была выйти на старт спринтерской гонки. Ее заменила Ирина Услугина, которая показала лучший результат среди россиянок — 15-е место.
«Узнали об этом на пристрелке перед стартом и очень удивились, когда на старт вышла Ирина. Мы ничего не знали», — сказала Слепцова.
Основанием для отстранения Глазыриной стали данные доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.
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|10.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|19.12,6
|2
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+04,0
|3
|Анаис Шевалье
|Франция
|+25,1
|4
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+25,3
|5
|Федерика Санфилиппо
|Италия
|+31,9
|6
|Ванесса Хинц
|Германия
|+37,9
|7
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+42,8
|8
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+44,0
|9
|Селия Эмонье
|Франция
|+53,9
|10
|Анастасия Меркушина
|Украина
|+55,3
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