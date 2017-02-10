Губерниев: Рукопожатие Шипулина и Фуркада состоится в субботу

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«Рукопожатие Шипулина и Фуркада состоится в субботу», — сказал Губерниев.

Во время награждения сборной России, занявшей в четверг третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, Шипулин и Александр Логинов не пожали Фуркаду руку, после чего тот демонстративно покинул пьедестал почета, на который вскоре все-таки вернулся. Во время эстафеты Фуркад стал виновником падения Логинова. Российские спортсмены считают, что француз сделал это намеренно.