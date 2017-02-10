Губерниев: Рукопожатие Шипулина и Фуркада состоится в субботу
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Рукопожатие российского биатлониста Антона Шипулина и двукратного олимпийского чемпиона француза Мартена Фуркада состоится в субботу. Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.
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«Рукопожатие Шипулина и Фуркада состоится в субботу», — сказал Губерниев.
Во время награждения сборной России, занявшей в четверг третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, Шипулин и Александр Логинов не пожали Фуркаду руку, после чего тот демонстративно покинул пьедестал почета, на который вскоре
Президент Федерации лыжного спорта Франции Мишель Вьон после инцидента сообщил, что спортсмены помирятся во время пятничной тренировки, однако Шипулин не смог встретиться с Фуркадом
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