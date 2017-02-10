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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 19:10 | Биатлон | БЕЛТА

Главный тренер сборной Беларуси по биатлону объяснил отъезд из команды во время ЧМ

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс объяснил свой отъезд из команды во время проходящего в Хохфильцене чемпионата мира. Причиной стало плохое самочувствие наставника, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации биатлона.

Неделю назад у меня началось недомогание которое сопровождалось острыми болями. На протяжении всего периода проводилось медикаментозное лечение но и оно уже не помогало состояние только ухудшалось — сказал Юрий <span class=error>Альберс</span>. Увеличить
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Информация о том, что Юрий Альберс покинул расположение национальной команды, появилась вечером 9 февраля из соцсетей. Сегодня тренер решил сам прояснить ситуацию. «Неделю назад у меня началось недомогание, которое сопровождалось острыми болями. На протяжении всего периода проводилось медикаментозное лечение, но и оно уже не помогало, состояние только ухудшалось. Медицинской бригадой национальной команды по биатлону во главе с Павлом Дриневским было принято решение об экстренной госпитализации. Вчера с трапа самолета меня доставили в государственное учреждение “Республиканский клинический медицинский центр” Управления делами Президента Беларуси, где сейчас проводится углубленное обследование для принятия тактики дальнейшего лечения», — сказал Юрий Альберс.

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