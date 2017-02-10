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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 18:28 | Биатлон | ТАСС

Биатлонистка Акимова заявила, что готова участвовать во всех гонках ЧМ

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 10 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Татьяна Акимова готова принять участие во всех гонках чемпионата мира, который проходит в австрийском Хохфильцене. Об этом спортсменка рассказала журналистам после окончания спринтерской гонки.

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В пятницу Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил Екатерину Глазырину от участия в соревнованиях. В этот день российская биатлонистка должна была выйти на старт спринтерской гонки. С учетом того, что расположение команды также была вынуждена покинуть Дарья Виролайнен, в составе сборной на турнире осталось пять биатлонисток.

«Мое дело выступать на соревнованиях и концентрироваться на гонке, — прокомментировала Акимова историю с отстранением Глазыриной. — Надеюсь, что сил хватит на всю программу чемпионата мира. Не могу сказать, что я предполагала, что такое произойдет, но свое функциональное состояние считаю неплохим».

Своим выступлением в спринте биатлонистка осталась недовольна, она заняла 16-е место. «Я недовольна своим выступлением, поскольку на таких стартах нельзя допускать ни одной ошибки. Сегодня поторопилась при стрельбе на стойке и допустила промах», — сказала Акимова.

В четверг Акимова завоевала бронзу чемпионата мира в смешанной эстафете. Впереди у биатлонисток старт в гонке преследования, индивидуальной гонке, эстафете и масс-старте.

Основанием для отстранения Глазыриной стали данные доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.

1.
Коукалова Г.
Чехия
2.
Дальмайер Л.
Германия
3.
Шевалье А.
Франция
10.02.2017 16:45 Чемпионат мира Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Габриэла Коукалова Чехия 19.12,6
2 Лаура Дальмайер Германия +04,0
3 Анаис Шевалье Франция +25,1
4 Лиза Виттоцци Италия +25,3
5 Федерика Санфилиппо Италия +31,9
6 Ванесса Хинц Германия +37,9
7 Мари Дорен-Абер Франция +42,8
8 Анастасия Кузьмина Словакия +44,0
9 Селия Эмонье Франция +53,9
10 Анастасия Меркушина Украина +55,3
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Минспорт готов оказать содействие в расследовании отстранения биатлонистки Глазыриной

Минспорт готов оказать содействие в расследовании отстранения биатлонистки Глазыриной

НОВОГОРСК /Московская область/, 10 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Министерство спорта РФ готово оказывать содействие Международному союзу биатлонистов (IBU) при расследовании дела Екатерины Глазыриной, которая была временно отстранена от соревнований в связи с возможными нарушениями антидопинговых правил. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
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10 февраля

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