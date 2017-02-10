Биатлонистка Акимова заявила, что готова участвовать во всех гонках ЧМ

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В пятницу Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил Екатерину Глазырину от участия в соревнованиях. В этот день российская биатлонистка должна была выйти на старт спринтерской гонки. С учетом того, что расположение команды также была вынуждена покинуть Дарья Виролайнен, в составе сборной на турнире осталось пять биатлонисток.

«Мое дело выступать на соревнованиях и концентрироваться на гонке, — прокомментировала Акимова историю с отстранением Глазыриной. — Надеюсь, что сил хватит на всю программу чемпионата мира. Не могу сказать, что я предполагала, что такое произойдет, но свое функциональное состояние считаю неплохим».

Своим выступлением в спринте биатлонистка осталась недовольна, она заняла 16-е место. «Я недовольна своим выступлением, поскольку на таких стартах нельзя допускать ни одной ошибки. Сегодня поторопилась при стрельбе на стойке и допустила промах», — сказала Акимова.

В четверг Акимова завоевала бронзу чемпионата мира в смешанной эстафете. Впереди у биатлонисток старт в гонке преследования, индивидуальной гонке, эстафете и масс-старте.

Основанием для отстранения Глазыриной стали данные доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.