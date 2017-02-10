Биатлонистка Акимова заявила, что готова участвовать во всех гонках ЧМ
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 10 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Татьяна Акимова готова принять участие во всех гонках чемпионата мира, который проходит в австрийском Хохфильцене. Об этом спортсменка рассказала журналистам после окончания спринтерской гонки.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В пятницу Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил Екатерину Глазырину от участия в соревнованиях. В этот день российская биатлонистка должна была выйти на старт спринтерской гонки. С учетом того, что расположение команды также была вынуждена покинуть Дарья Виролайнен, в составе сборной на турнире осталось пять биатлонисток.
«Мое дело выступать на соревнованиях и концентрироваться на гонке, — прокомментировала Акимова историю с отстранением Глазыриной. — Надеюсь, что сил хватит на всю программу чемпионата мира. Не могу сказать, что я предполагала, что такое произойдет, но свое функциональное состояние считаю неплохим».
Своим выступлением в спринте биатлонистка осталась недовольна, она заняла 16-е место. «Я недовольна своим выступлением, поскольку на таких стартах нельзя допускать ни одной ошибки. Сегодня поторопилась при стрельбе на стойке и допустила промах», — сказала Акимова.
В четверг Акимова завоевала бронзу чемпионата мира в смешанной эстафете. Впереди у биатлонисток старт в гонке преследования, индивидуальной гонке, эстафете и
Основанием для отстранения Глазыриной стали данные доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.
|
|
|
|10.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|19.12,6
|2
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+04,0
|3
|Анаис Шевалье
|Франция
|+25,1
|4
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+25,3
|5
|Федерика Санфилиппо
|Италия
|+31,9
|6
|Ванесса Хинц
|Германия
|+37,9
|7
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+42,8
|8
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+44,0
|9
|Селия Эмонье
|Франция
|+53,9
|10
|Анастасия Меркушина
|Украина
|+55,3
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter