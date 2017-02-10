Минспорт готов оказать содействие в расследовании отстранения биатлонистки Глазыриной
НОВОГОРСК /Московская область/, 10 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Министерство спорта РФ готово оказывать содействие Международному союзу биатлонистов (IBU) при расследовании дела Екатерины Глазыриной, которая была временно отстранена от соревнований в связи с возможными нарушениями антидопинговых правил. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
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IBU объявил об отстранении россиянки в пятницу на основании данных доклада Ричарда Макларена. Спортсменка входит в состав сборной России на чемпионате мира, который проходит в австрийском Хохфильцене.
«Несколько месяцев назад уже отстранялись 29 спортсменов, по ним велось расследование, 22 были сразу оправданы, потом были оправданы все остальные, поскольку отсутствовали доказательства нарушений, — сказал Колобков. — Поэтому я совершенно спокойно отношусь к отстранению Глазыриной, сейчас будет идти расследование, и я допускаю, что никаких нарушений не было».
«Мы окажем всяческое содействие при расследовании и предоставим любую информацию, которая у нас есть, — добавил Колобков. — Надеюсь, что IBU примет правильное решение по Глазыриной. Мне сложно сказать, почему Глазырина была отстранена по ходу турнира, будем разбираться вместе с федерацией».
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