Семеренко: У меня есть проблемы со здоровьем, которые не хотелось бы афишировать

«Гонка началась неплохо для меня, но у меня есть проблемы со здоровьем, которые не хотелось бы афишировать. Просто они проявились именно сейчас. На данный момент ещё есть над чем работать и в плане тренировок, и психологически. Но ничего, главное, что я вернулась. Здоровье и всё остальное — это поправимо», — сказала Семеренко.