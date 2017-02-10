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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 18:33 | Биатлон | Чемпионат.com

Семеренко: У меня есть проблемы со здоровьем, которые не хотелось бы афишировать

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко, занявшая 80-е место в спринтерской гонке и уступившая лидеру три минуты, рассказала о проблемах со здоровьем.

Украинская <span class=error>биатлонистка</span> Валентина <span class=error>Семеренко</span> занявшая 80-е место в спринтерской гонке и уступившая лидеру три минуты рассказала о проблемах со здоровьем. Увеличить
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«Гонка началась неплохо для меня, но у меня есть проблемы со здоровьем, которые не хотелось бы афишировать. Просто они проявились именно сейчас. На данный момент ещё есть над чем работать и в плане тренировок, и психологически. Но ничего, главное, что я вернулась. Здоровье и всё остальное — это поправимо», — сказала Семеренко.

1.
Коукалова Г.
Чехия
2.
Дальмайер Л.
Германия
3.
Шевалье А.
Франция
10.02.2017 16:45 Чемпионат мира Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Габриэла Коукалова Чехия 19.12,6
2 Лаура Дальмайер Германия +04,0
3 Анаис Шевалье Франция +25,1
4 Лиза Виттоцци Италия +25,3
5 Федерика Санфилиппо Италия +31,9
6 Ванесса Хинц Германия +37,9
7 Мари Дорен-Абер Франция +42,8
8 Анастасия Кузьмина Словакия +44,0
9 Селия Эмонье Франция +53,9
10 Анастасия Меркушина Украина +55,3
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Меркушина попала в десятку лучших спринта ЧМ по биатлону

Меркушина попала в десятку лучших спринта ЧМ по биатлону

В австрийском Хохфильцене завершилась спринтерская гонка у женщин Чемпионата мира по биатлону, в которой украинка Анастасия Меркушина сумела замкнуть десятку сильнейших, сообщает официальный сайт соревнований.
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