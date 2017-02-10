Семеренко: У меня есть проблемы со здоровьем, которые не хотелось бы афишировать
Украинская биатлонистка Валентина Семеренко, занявшая 80-е место в спринтерской гонке и уступившая лидеру три минуты, рассказала о проблемах со здоровьем.
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Видимо, что-то случилось...
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«Гонка началась неплохо для меня, но у меня есть проблемы со здоровьем, которые не хотелось бы афишировать. Просто они проявились именно сейчас. На данный момент ещё есть над чем работать и в плане тренировок, и психологически. Но ничего, главное, что я вернулась. Здоровье и всё остальное — это поправимо», — сказала Семеренко.
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|10.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|19.12,6
|2
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+04,0
|3
|Анаис Шевалье
|Франция
|+25,1
|4
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+25,3
|5
|Федерика Санфилиппо
|Италия
|+31,9
|6
|Ванесса Хинц
|Германия
|+37,9
|7
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+42,8
|8
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+44,0
|9
|Селия Эмонье
|Франция
|+53,9
|10
|Анастасия Меркушина
|Украина
|+55,3
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