Чешка Габриэла Коукалова победила в спринте на ЧМ по биатлону, Дарья Домрачева заняла 27-е место с тремя промахами
10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова победила в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене. Белоруска Дарья Домрачева допустила три промаха при стрельбе стоя и заняла 27-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Самая титулованная белорусская биатлонистка, которая только в январе текущего года вернулась к активным выступлениям в профессиональном спорте, удачно начала спринтерскую гонку. Показав хорошую скорость на лыжне, Дарья Домрачева удачно провела стрельбу и разместилась на третьей строке промежуточного протокола. Лучше результаты после стрельбы лежа оказались лишь у Габриэлы Коукаловой из Чехии и Анастасии Кузьминой, выступающей за Словакию. Однако уже на втором огневом рубеже Дарья Домрачева допустила три промаха и завершила гонку на 27-й позиции, отстав от победительницы Габриэлы Коукаловой на 1 мин. 25,6 сек. (0+3).
Чешская биатлонистка стартовала в числе последних участников спринта (96-й номер) и не допустила промахов при стрельбе, продемонстрировав хорошую скорость на дистанции — 19 мин. 12,6 сек. (0+0). Второе место заняла Лаура Дальмайер из Германии — +4,0 сек. (0+0). Бронзовым призером чемпионата мира стала Анаис Шевалье из Франции — +25,1 сек. (0+0).
Белоруска Надежда Скардино заняла в спринте 25-е место — +1 мин. 19,0 сек. (0+0). Ирина Кривко финишировала 46-й — 1 мин. 40,9 сек. (0+1). Надежда Писарева стала 61-й — 2 мин. 18,6 сек. (0+2).
Завтра на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене состоится мужской спринт. Начало гонки в 16.45. Женщины продолжат разыгрывать медали мирового форума 12 февраля. В этот день пройдет гонка преследования (12.30). В 16.30 в воскресенье сильнейших в пасьюте определят мужчины.
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|10.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|19.12,6
|2
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+04,0
|3
|Анаис Шевалье
|Франция
|+25,1
|4
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+25,3
|5
|Федерика Санфилиппо
|Италия
|+31,9
|6
|Ванесса Хинц
|Германия
|+37,9
|7
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+42,8
|8
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+44,0
|9
|Селия Эмонье
|Франция
|+53,9
|10
|Анастасия Меркушина
|Украина
|+55,3
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