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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 18:41 | Биатлон | БЕЛТА

Чешка Габриэла Коукалова победила в спринте на ЧМ по биатлону, Дарья Домрачева заняла 27-е место с тремя промахами

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова победила в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене. Белоруска Дарья Домрачева допустила три промаха при стрельбе стоя и заняла 27-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чешка Габриэла Коукалова победила в спринте на ЧМ по биатлону Дарья Домрачева заняла 27-е место с тремя промахами - Фото Увеличить
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Самая титулованная белорусская биатлонистка, которая только в январе текущего года вернулась к активным выступлениям в профессиональном спорте, удачно начала спринтерскую гонку. Показав хорошую скорость на лыжне, Дарья Домрачева удачно провела стрельбу и разместилась на третьей строке промежуточного протокола. Лучше результаты после стрельбы лежа оказались лишь у Габриэлы Коукаловой из Чехии и Анастасии Кузьминой, выступающей за Словакию. Однако уже на втором огневом рубеже Дарья Домрачева допустила три промаха и завершила гонку на 27-й позиции, отстав от победительницы Габриэлы Коукаловой на 1 мин. 25,6 сек. (0+3).

Чешская биатлонистка стартовала в числе последних участников спринта (96-й номер) и не допустила промахов при стрельбе, продемонстрировав хорошую скорость на дистанции — 19 мин. 12,6 сек. (0+0). Второе место заняла Лаура Дальмайер из Германии — +4,0 сек. (0+0). Бронзовым призером чемпионата мира стала Анаис Шевалье из Франции — +25,1 сек. (0+0).

Белоруска Надежда Скардино заняла в спринте 25-е место — +1 мин. 19,0 сек. (0+0). Ирина Кривко финишировала 46-й — 1 мин. 40,9 сек. (0+1). Надежда Писарева стала 61-й — 2 мин. 18,6 сек. (0+2).

Завтра на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене состоится мужской спринт. Начало гонки в 16.45. Женщины продолжат разыгрывать медали мирового форума 12 февраля. В этот день пройдет гонка преследования (12.30). В 16.30 в воскресенье сильнейших в пасьюте определят мужчины.

1.
Коукалова Г.
Чехия
2.
Дальмайер Л.
Германия
3.
Шевалье А.
Франция
10.02.2017 16:45 Чемпионат мира Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Габриэла Коукалова Чехия 19.12,6
2 Лаура Дальмайер Германия +04,0
3 Анаис Шевалье Франция +25,1
4 Лиза Виттоцци Италия +25,3
5 Федерика Санфилиппо Италия +31,9
6 Ванесса Хинц Германия +37,9
7 Мари Дорен-Абер Франция +42,8
8 Анастасия Кузьмина Словакия +44,0
9 Селия Эмонье Франция +53,9
10 Анастасия Меркушина Украина +55,3
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