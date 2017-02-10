Чешка Габриэла Коукалова победила в спринте на ЧМ по биатлону, Дарья Домрачева заняла 27-е место с тремя промахами

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Самая титулованная белорусская биатлонистка, которая только в январе текущего года вернулась к активным выступлениям в профессиональном спорте, удачно начала спринтерскую гонку. Показав хорошую скорость на лыжне, Дарья Домрачева удачно провела стрельбу и разместилась на третьей строке промежуточного протокола. Лучше результаты после стрельбы лежа оказались лишь у Габриэлы Коукаловой из Чехии и Анастасии Кузьминой, выступающей за Словакию. Однако уже на втором огневом рубеже Дарья Домрачева допустила три промаха и завершила гонку на 27-й позиции, отстав от победительницы Габриэлы Коукаловой на 1 мин. 25,6 сек. (0+3).

Чешская биатлонистка стартовала в числе последних участников спринта (96-й номер) и не допустила промахов при стрельбе, продемонстрировав хорошую скорость на дистанции — 19 мин. 12,6 сек. (0+0). Второе место заняла Лаура Дальмайер из Германии — +4,0 сек. (0+0). Бронзовым призером чемпионата мира стала Анаис Шевалье из Франции — +25,1 сек. (0+0).

Белоруска Надежда Скардино заняла в спринте 25-е место — +1 мин. 19,0 сек. (0+0). Ирина Кривко финишировала 46-й — 1 мин. 40,9 сек. (0+1). Надежда Писарева стала 61-й — 2 мин. 18,6 сек. (0+2).

Завтра на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене состоится мужской спринт. Начало гонки в 16.45. Женщины продолжат разыгрывать медали мирового форума 12 февраля. В этот день пройдет гонка преследования (12.30). В 16.30 в воскресенье сильнейших в пасьюте определят мужчины.