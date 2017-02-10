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Коукалова в пятницу преодолела 7,5 км без ошибок на двух огневых рубежах за 19 минут 12,6 секунды. Серебро досталось немке Лауре Дальмайер (+4,0 секунды; без промахов). Тройку призеров замкнула француженка Анаис Шевалье (+25,1; без промахов).

Лучшей из россиянок стала Ирина Услугина (+1.03,6; без промахов), занявшая 15-е место. Татьяна Акимова (+1.05,6; 1) стала 16-й, Ирина Старых (+1.18,1; 1) — 24-й, Светлана Слепцова (+1.39,7; 1) — 33-й.

Услугина изначально была в запасе, но в пятницу было объявлено, что она заменит в спринтерской гонке соотечественницу Екатерину Глазырину, которую Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

Для 27-летней Коукаловой это золото стало вторым на чемпионатах мира в карьере. В 2015 году она стала чемпионкой мира в составе сборной Чехии, победив в смешанной эстафете.

В воскресенье у женщин на чемпионате мира в Хохфильцене пройдет гонка преследования.