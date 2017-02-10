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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 18:16 | Биатлон | Р-Спорт

Чешская биатлонистка Коукалова выиграла спринт на ЧМ в Хохфильцене, Услугина — 15-я

МОСКВА, 10 фев — Р-Спорт. Чешка Габриэла Коукалова стала победительницей спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене.

Чешка <span class=error>Габриэла</span> Коукалова стала победительницей спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону который проходит в австрийском Хохфильцене. Увеличить
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Коукалова в пятницу преодолела 7,5 км без ошибок на двух огневых рубежах за 19 минут 12,6 секунды. Серебро досталось немке Лауре Дальмайер (+4,0 секунды; без промахов). Тройку призеров замкнула француженка Анаис Шевалье (+25,1; без промахов).

Лучшей из россиянок стала Ирина Услугина (+1.03,6; без промахов), занявшая 15-е место. Татьяна Акимова (+1.05,6; 1) стала 16-й, Ирина Старых (+1.18,1; 1) — 24-й, Светлана Слепцова (+1.39,7; 1) — 33-й.

Услугина изначально была в запасе, но в пятницу было объявлено, что она заменит в спринтерской гонке соотечественницу Екатерину Глазырину, которую Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

Для 27-летней Коукаловой это золото стало вторым на чемпионатах мира в карьере. В 2015 году она стала чемпионкой мира в составе сборной Чехии, победив в смешанной эстафете.

В воскресенье у женщин на чемпионате мира в Хохфильцене пройдет гонка преследования.

1.
Коукалова Г.
Чехия
2.
Дальмайер Л.
Германия
3.
Шевалье А.
Франция
10.02.2017 16:45 Чемпионат мира Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Габриэла Коукалова Чехия 19.12,6
2 Лаура Дальмайер Германия +04,0
3 Анаис Шевалье Франция +25,1
4 Лиза Виттоцци Италия +25,3
5 Федерика Санфилиппо Италия +31,9
6 Ванесса Хинц Германия +37,9
7 Мари Дорен-Абер Франция +42,8
8 Анастасия Кузьмина Словакия +44,0
9 Селия Эмонье Франция +53,9
10 Анастасия Меркушина Украина +55,3
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