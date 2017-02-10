Чешская биатлонистка Коукалова выиграла спринт на ЧМ в Хохфильцене, Услугина — 15-я
МОСКВА, 10 фев —
Р-Спорт. Чешка Габриэла Коукалова стала победительницей спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене.
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Коукалова в пятницу преодолела 7,5 км без ошибок на двух огневых рубежах за 19 минут 12,6 секунды. Серебро досталось немке Лауре Дальмайер (+4,0 секунды; без промахов). Тройку призеров замкнула француженка Анаис Шевалье (+25,1; без промахов).
Лучшей из россиянок стала Ирина Услугина (+1.03,6; без промахов), занявшая 15-е место. Татьяна Акимова (+1.05,6; 1) стала 16-й, Ирина Старых (+1.18,1; 1) — 24-й, Светлана Слепцова (+1.39,7; 1) — 33-й.
Услугина изначально была в запасе, но в пятницу было объявлено, что она заменит в спринтерской гонке соотечественницу Екатерину Глазырину, которую Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.
Для 27-летней Коукаловой это золото стало вторым на чемпионатах мира в карьере. В 2015 году она стала чемпионкой мира в составе сборной Чехии, победив в смешанной эстафете.
В воскресенье у женщин на чемпионате мира в Хохфильцене пройдет гонка преследования.
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|10.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|19.12,6
|2
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+04,0
|3
|Анаис Шевалье
|Франция
|+25,1
|4
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+25,3
|5
|Федерика Санфилиппо
|Италия
|+31,9
|6
|Ванесса Хинц
|Германия
|+37,9
|7
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+42,8
|8
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+44,0
|9
|Селия Эмонье
|Франция
|+53,9
|10
|Анастасия Меркушина
|Украина
|+55,3
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