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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 18:19 | Биатлон | ТАСС

Глава ОКР Жуков уверен, что Глазырина не нарушала антидопинговые правила

НОВОГОРСК /Московская область/, 10 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков уверен, что российская биатлонистка Екатерина Глазырина не нарушала антидопинговые правила. Об этом Жуков заявил журналистам.

«И в других видах спорта есть спортсмены, которые попали в так называемый доклад Макларена. Она ничего не нарушала, просто ее фамилия оказалась там, это вовсе не означает, что к ней могут быть применены какие-то санкции», — сказал Жуков.
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Минспорт готов оказать содействие в расследовании отстранения биатлонистки Глазыриной

Минспорт готов оказать содействие в расследовании отстранения биатлонистки Глазыриной

НОВОГОРСК /Московская область/, 10 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Министерство спорта РФ готово оказывать содействие Международному союзу биатлонистов (IBU) при расследовании дела Екатерины Глазыриной, которая была временно отстранена от соревнований в связи с возможными нарушениями антидопинговых правил. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
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