Глава ОКР Жуков уверен, что Глазырина не нарушала антидопинговые правила
НОВОГОРСК /Московская область/, 10 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков уверен, что российская биатлонистка Екатерина Глазырина не нарушала антидопинговые правила. Об этом Жуков заявил журналистам.
«И в других видах спорта есть спортсмены, которые попали в так называемый доклад Макларена. Она ничего не нарушала, просто ее фамилия оказалась там, это вовсе не означает, что к ней могут быть применены
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