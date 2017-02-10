Александр Кравцов: Будем защищать честь Глазыриной
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить Екатерину Глазырину.
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Такой вердикт вынес сегодня IBU на основе доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.
— Молчать не собираюсь, — ответил Александр Кравцов на вопрос о том, готов ли он общаться на эту тему.
— Когда объявляют об отстранении прямо в день старта, возникает ощущение, что это неспроста.
— Я не могу оспаривать решение исполкома IBU. Но хочу напомнить, что подобные действия повторяются с определенной периодичностью: вспомните 2009 и 2011 годы. Это статистика заставляет задуматься о
— То есть вы будете подавать протест?
— Будем защищать честь спортсменки в установленном порядке. Протесты здесь неуместны. Но на Катю ничего, кроме упоминания в докладе Макларена, быть просто не может.
— Вам не кажется, что объявление о дисквалификации в день старта — месть со стороны IBU за несогласие Тюмени добровольно отказываться от чемпионата мира-2021?
— Провокационный вопрос. Но я не думаю, что в IBU нет трезвых голов, которые бы трезво оценивали ситуацию.
— С
— Мы в постоянном контакте. Сегодня мы уже общались с некоторыми членами исполкома и они заверили, что решение по Глазыриной — не их воля.
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