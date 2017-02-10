Услугина: Новость о замене удивительной не стала, мандража не было

«Я с утра сделала зарядку, вышла на тренировку, начала её, и вдруг мне говорят, мол, собирай вещи, беги. Я знала, что нахожусь в запасе, поэтому удивительной эта новость для меня не стала. Ожидала, что всё может быть. Морально была готова. И была абсолютно спокойна, не было мандража, это помогло мне на стрельбе. Мне уже гораздо легче, чем было в предыдущие два месяца. В принципе, я собой довольна. Набираю обороты», — сказала Услугина в эфире «Матча».