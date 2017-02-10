Услугина: Новость о замене удивительной не стала, мандража не было
Российская биатлонистка Ирина Услугина, которая накануне спринтерской гонки чемпионата мира по биатлону экстренно заменила отстранённую на основании данных из доклада Макларена Екатерину Глазырину, рассказала, как сложилась для неё гонка.
«Я с утра сделала зарядку, вышла на тренировку, начала её, и вдруг мне говорят, мол, собирай вещи, беги. Я знала, что нахожусь в запасе, поэтому удивительной эта новость для меня не стала. Ожидала, что всё может быть. Морально была готова. И была абсолютно спокойна, не было мандража, это помогло мне на стрельбе. Мне уже гораздо легче, чем было в предыдущие два месяца. В принципе, я собой довольна. Набираю обороты», — сказала Услугина в эфире «Матча».
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