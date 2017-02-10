Мутко: Предложение IBU об отказе России от ЧМ-2021 будет рассмотрено после 19 февраля

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Чемпионат мира, проходящий в австрийском Хохфильцене, завершится 19 февраля.

«Достаточно того, что сказала наша федерация (по поводу отказа от чемпионата мира-2021). Давайте пока будем обсуждать этот чемпионат мира, когда вернется федерация, тогда и рассмотрит предложение IBU. Конгресс эту тему даже обсуждать не стал. А мы уже их в этом решении поддержим», — сказал Мутко.

8 февраля по итогам внеочередного конгресса IBU в Австрии стало известно, что исполком организации обратится к СБР с предложением добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года. В противном случае Тюмень лишится этого права автоматически. СБР считает это решение нелегитимным и намерен оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Решение о проведении чемпионат мира 2021 года в Тюмени было принято на конгрессе IBU в Кишиневе 4 сентября 2016 года.