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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 16:55 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Виролайнен не выступит на чемпионате мира

Дарья Виролайнен, которая была в заявке на чемпионат мира в Австрии, сейчас находится в России.

Об этом сообщил Александр Касперович. «У нее обострилась болячка, и ее отправили в Москву на обследование. В Хохфильцен она уже не вернется», — рассказал главный тренер сборной России.

Таким образом, в расположении нашей команды остались всего пять спортсменок: Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Услугина и Ирина Старых.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение временно отстранить российскую биатлонистку Екатерину Глазырину на основе данных доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинговых махинациях во время, а также до и после Олимпийских игр-2014 в Сочи. (Владимир ИВАНОВ).
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Тренерский штаб не будет вызывать в сборную РФ биатлонистку на место Глазыриной

Тренерский штаб не будет вызывать в сборную РФ биатлонистку на место Глазыриной

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 10 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренерский штаб сборной России не будет вызывать для участия в чемпионате мира на место Екатерины Глазыриной другую биатлонистку. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Александр Касперович.
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