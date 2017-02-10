Виролайнен не выступит на чемпионате мира

Об этом сообщил Александр Касперович. «У нее обострилась болячка, и ее отправили в Москву на обследование. В Хохфильцен она уже не вернется», — рассказал главный тренер сборной России.

Таким образом, в расположении нашей команды остались всего пять спортсменок: Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Услугина и Ирина Старых.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение временно отстранить российскую биатлонистку Екатерину Глазырину на основе данных доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинговых махинациях во время, а также до и после Олимпийских игр-2014 в Сочи. (Владимир ИВАНОВ).