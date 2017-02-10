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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 16:48 | Биатлон | ТАСС

Тренерский штаб не будет вызывать в сборную РФ биатлонистку на место Глазыриной

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 10 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренерский штаб сборной России не будет вызывать для участия в чемпионате мира на место Екатерины Глазыриной другую биатлонистку. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Александр Касперович.

В пятницу Международный союз биатлонистов временно отстранил спортсменку от соревнований на основании данных доклада комиссии WADA. Увеличить
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В пятницу Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил Глазырину от соревнований на основании данных доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Спортсменка была заявлена для участия в чемпионате мира, который проходит в австрийском Хохфильцене.

«Мы никого вызывать не будем, у нас достаточно спортсменов, которые сегодня готовы выступать на чемпионате мира», — сказал Касперович.

Мировое первенство в Хохфильцене продлится до 19 февраля.
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