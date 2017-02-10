Тренерский штаб не будет вызывать в сборную РФ биатлонистку на место Глазыриной
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 10 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренерский штаб сборной России не будет вызывать для участия в чемпионате мира на место Екатерины Глазыриной другую биатлонистку. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Александр Касперович.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В пятницу Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил Глазырину от соревнований на основании данных доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Спортсменка была заявлена для участия в чемпионате мира, который проходит в австрийском Хохфильцене.
«Мы никого вызывать не будем, у нас достаточно спортсменов, которые сегодня готовы выступать на чемпионате мира», — сказал Касперович.
Мировое первенство в Хохфильцене продлится до 19 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter