Тренерский штаб не будет вызывать в сборную РФ биатлонистку на место Глазыриной

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В пятницу Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил Глазырину от соревнований на основании данных доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Спортсменка была заявлена для участия в чемпионате мира, который проходит в австрийском Хохфильцене.

«Мы никого вызывать не будем, у нас достаточно спортсменов, которые сегодня готовы выступать на чемпионате мира», — сказал Касперович.

Мировое первенство в Хохфильцене продлится до 19 февраля.