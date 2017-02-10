Виталий Мутко: Глазырина? Федерации нужно быть внимательнее
Вице-премьер РФ Виталий Мутко назвал странным отстранение биатлонистки Екатерины Глазыриной.
Такой вердикт вынес сегодня Международный союз биатлонистов (IBU) на основе доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.
— Федерации надо быть повнимательнее, — сказал Мутко. — Там же не просто так отправляется заявка. Плюс нужно наладить коммуникацию с международной организацией. Странно.
Решения же нет пока, идет расследование. Катя ведь не отстранена. Зачем тогда заявку принимали? Но может и правильно. Лучше перестраховаться. Чтоб не отбирать медаль, если что. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ).
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