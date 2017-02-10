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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 16:23 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Эмиль Хегле Свендсен: Надеюсь, Фуркад не забудет, для чего мы в Хохфильцене

Норвежец Эмиль Хегле Свендсен призвал не превращать чемпионат мира в сцену для политических разборок, а также выразил надежду, что француз Мартен Фуркад будет концентрироваться на гонках.

Состоявшаяся в четверг на мировом форуме в Хохфильцене смешанная эстафета, напомним, привлекла к себе внимание инцидентом между французом Александром Логиновым при третьей смене этапа. Позже во время награждения Логинов и Антон Шипулин отказались пожать Фуркаду руку, а француз в ответ решил покинуть церемонию.

«Я никогда раньше не видел в биатлоне ничего подобного. Это было странно. Все дело в эмоциях. Обе стороны были расстроены. Такое случается, — сказал Эмиль Хегле Свендсен в интервью TV2. — Вопрос в том, стоит ли превращать спортивные соревнования в сцену для политических разборок. Необычно было наблюдать подобное».

«Конечно, похвально, что Фуркад занял такую твердую позицию в борьбе с допингом. Вопрос в том, принесет ли это свои плоды. Если бы я был на его месте, думаю, потратил бы много энергии. Надеюсь, что он будет и хорошо кататься, а не только заниматься политикой. Все-таки, это главная причина того, почему мы здесь — соревнования, а не политическая игра. Посмотрим, к чему все это приведет», — добавил норвежец.
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