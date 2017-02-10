Эмиль Хегле Свендсен: Надеюсь, Фуркад не забудет, для чего мы в Хохфильцене

Состоявшаяся в четверг на мировом форуме в Хохфильцене смешанная эстафета, напомним, привлекла к себе внимание инцидентом между французом Александром Логиновым при третьей смене этапа. Позже во время награждения Логинов и Антон Шипулин отказались пожать Фуркаду руку, а француз в ответ решил покинуть церемонию.

«Я никогда раньше не видел в биатлоне ничего подобного. Это было странно. Все дело в эмоциях. Обе стороны были расстроены. Такое случается, — сказал Эмиль Хегле Свендсен в интервью TV2. — Вопрос в том, стоит ли превращать спортивные соревнования в сцену для политических разборок. Необычно было наблюдать подобное».