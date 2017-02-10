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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 16:22 | Биатлон | Чемпионат.com

Губерниев: На совещании телевещателей нас попросили быть сдержанней

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что на совещании Европейского вещательного союза работников эфира попросили сдержаннее вести себя во время трансляции чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене.

«Сегодня я поучаствовал в совещании Европейского вещательного союза. Нас всех попросили быть сдержаннее и не выходить за рамки обсуждения спорта во время трансляций. Но в свою очередь мы попросили, чтобы сдержаннее были не только мы, но и спортсмены, в частности Фуркад, Коукалова, Шлезингр и другие. Российская команда такой же член биатлонной семьи», — передаёт слова Губерниева корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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