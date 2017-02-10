Рикко Гросс: Фуркад утверждает, что тот контакт с Логиновым при передаче эстафеты был случайностью

«Я разговаривал и с нашими ребятами, и с Мартеном Фуркадом по поводу этой ситуации. Мартен утверждает, что тот контакт с Логиновым при передаче эстафеты был случайностью. Он говорит, что никакого злого умысла здесь не было. Для меня сейчас важно, чтобы спортсмены не тратили энергию на споры, а концентрировались на спорте», — сказал специалист, слова которого приводит RT.