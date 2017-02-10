Оле Эйнар Бьорндален: На цветочной церемонии была драма, настоящий Голливуд

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По ходу смешанной француз во время передачи эстафеты «подрезал» Логинова, из-за чего тот упал. На финише он эмоционально отреагировал на победу над Шипулиным. На цветочной церемонии российские спортсмены отказались пожать руку Фуркаду.

— В последнее время спортсмены очень темпераментны, — цитирует TV2 Бьорндалена. — Это ведь чемпионат мира, каждый хочет быть первым. Но это не очень хорошо в каком-то плане. Я могу только надеяться, что они придут к согласию и дальше на первом плане будет спорт.

Мы сидели и смотрели на происходящее. Были очень удивлены. Это была настоящая драма, настоящий Голливуд. Но, как мне кажется, не нужно было делать на этом акцент. Нужно уделять больше внимания победителям, а его сборной Германии не хватило. Чью сторону я выберу? Я даже не понимаю ничего. Соревнования будут идти своим чередом, а спортсменам из Франции и России нужно сесть, выпить по чашечке кофе и все обговорить.