Пихлер: Глазырина тренировалась без меня в Ижевске. Не знаю, что она там делала
Бывший старший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер прокомментировал временное отстранение от соревнований российской биатлонисткиЕкатерины Глазыриной на основании данных из доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном.
«Мне было неприятно узнать новость о временном отстранении Екатерины Глазыриной. Насколько я понимаю, возможное нарушение антидопинговых правил могло произойти в Ижевске в декабре 2013 года. Там она работала со своим личным тренером. Меня там не было и контролировать ситуацию я не мог. Позже Глазырина приехала в Рупольдинг, выступала там и проходила
Напомним, что в сезоне 2013/14 Екатерина Глазырина тренировалась в группе Вольфганга Пихлера.
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