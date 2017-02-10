Пихлер: Глазырина тренировалась без меня в Ижевске. Не знаю, что она там делала

«Мне было неприятно узнать новость о временном отстранении Екатерины Глазыриной. Насколько я понимаю, возможное нарушение антидопинговых правил могло произойти в Ижевске в декабре 2013 года. Там она работала со своим личным тренером. Меня там не было и контролировать ситуацию я не мог. Позже Глазырина приехала в Рупольдинг, выступала там и проходила допинг-контроль под контролем ВАДА», — приводит слова Пихлера спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.



Напомним, что в сезоне 2013/14 Екатерина Глазырина тренировалась в группе Вольфганга Пихлера.