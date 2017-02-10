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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 16:18 | Биатлон | Чемпионат.com

Пихлер: Глазырина тренировалась без меня в Ижевске. Не знаю, что она там делала

Бывший старший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер прокомментировал временное отстранение от соревнований российской биатлонисткиЕкатерины Глазыриной на основании данных из доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном.

«Мне было неприятно узнать новость о временном отстранении Екатерины Глазыриной. Насколько я понимаю, возможное нарушение антидопинговых правил могло произойти в Ижевске в декабре 2013 года. Там она работала со своим личным тренером. Меня там не было и контролировать ситуацию я не мог. Позже Глазырина приехала в Рупольдинг, выступала там и проходила допинг-контроль под контролем ВАДА», — приводит слова Пихлера спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.

Напомним, что в сезоне 2013/14 Екатерина Глазырина тренировалась в группе Вольфганга Пихлера.
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