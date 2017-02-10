Тарьей Бё назвал Мартена Фуркада «истеричкой»

«Тарьей Бё назвал француза из-за его поведения на церемонии награждения “истеричкой” (он использовал устойчивое американское выражение drama queen. — Прим. “Чемпионата”) и сказал, что лучше было обсудить спорные моменты не на публике, а лично с Антоном. Эмиль Свендсен сказал, что уважает Фуркада за непримиримую позицию с допингом, но его поведение на церемонии — не лучший способ выразить эту позицию. Уле-Эйнар Бьорндален сказал, что оба — и Фуркад, и Шипулин — повели себя недостойно, хотя, по его мнению, являются выдающимися спортсменами», — рассказал спецкору «Чемпионата» Александру Круглову корреспондент NRK Ханс Лёкен.