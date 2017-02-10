Биатлонистка Екатерина Глазырина временно отстранена от соревнований

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Отстранение вступило в силу 10 февраля. Спортсменка входит в состав сборной России на стартовавшем в четверг в австрийском Хохфильцене чемпионате мира. Она должна была выступить в пятницу в спринтерской гонке, однако была заменена. О замене спортсменки сообщил главный тренер команды Александр Касперович перед утренней тренировкой.