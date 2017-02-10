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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 15:38 | Биатлон | ТАСС

Биатлонистка Екатерина Глазырина временно отстранена от соревнований

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Екатерина Глазырина временно отстранена от соревнований на основании данных доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Спортсменка отстранена на основании данных доклада <span class=error>Макларена</span>. Увеличить
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Отстранение вступило в силу 10 февраля. Спортсменка входит в состав сборной России на стартовавшем в четверг в австрийском Хохфильцене чемпионате мира. Она должна была выступить в пятницу в спринтерской гонке, однако была заменена. О замене спортсменки сообщил главный тренер команды Александр Касперович перед утренней тренировкой.

«После публикации второй части доклада Макларена 9 декабря IBU создал рабочую группу для оценки имеющихся данных и представленных документов. Собрав дополнительную информацию, рабочая группа пришла к выводу, что должно быть применено отстранение к спортсменке, несколько проб которой могли содержать запрещенные субстанции и быть подделаны. Члены исполкома на заседании сегодня поддержали это предложение и решили временно отстранить Глазырину с немедленным вступлением данной меры в силу с 10 февраля 2017 года до принятия окончательного решения по дисквалификации спортсмена», — говорится в пресс-релизе.
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