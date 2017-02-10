Мартен Фуркад: Я не жду от русских извинений
Французский биатлонист в интервью L’Equipe высказался по поводу скандала во время награждения после командной гонки чемпионата мира в австрийском Хохфильцене, где французы заняли второе место, а Россия стала третьей.
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Видимо, что-то случилось...
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Во время гонки француз «подрезал» Александра Логинова, а затем после того, как Логинов и Антон Шипулин отказались подать ему руку во время награждения, решил покинуть подиум.
— Как сейчас можете все это объяснить?
— Да, денек получился не совсем обычным. Всегда эти чемпионаты проводились без скандалов, и это было здорово. Но вот случилось это награждение.
— Так что же
— Хочу прояснить ситуацию. Я действительно покинул подиум, но это не был
— Удивились такой враждебности?
— Нет, потому что атмосфера здесь довольно напряженная. Конечно, я удивился, потому что не считаю, что сделал
— Наверное, такая реакция была и
— Но надо жить по совести, нельзя же все время перекладывать ответственность на других. Я всегда был ответственным человеком, и сегодня вся эта история не имеет никакого отношения к командной гонке. Самое простое — делать вид, что ничего не произошло, но все мы должны нести свою долю ответственности.
— Не боитесь, что эта история может негативно повлиять на ваше выступления в чемпионате мира?
— Эта история выходит за рамки спорта, я уже говорил, что не собираюсь здесь забивать этим себе голову. Я уже не мальчик, переживу все это без проблем. Я знаю, что прав, я пожал руку всем, кто ее протянул на подиуме, я уважаю своих соперников, и русских мы победили в честной борьбе.
— Вы собираетесь сделать
— Я не жду от русских извинений, но и сам не собираюсь проявлять инициативу.
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