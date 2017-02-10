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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 15:55 | Биатлон | Советский спорт

Мартен Фуркад: Я не жду от русских извинений

Французский биатлонист в интервью L’Equipe высказался по поводу скандала во время награждения после командной гонки чемпионата мира в австрийском Хохфильцене, где французы заняли второе место, а Россия стала третьей.

Французский биатлонист прокомментировал главный скандал первого дня чемпионата мира по биатлону. Увеличить
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© РИА "Новости"

Во время гонки француз «подрезал» Александра Логинова, а затем после того, как Логинов и Антон Шипулин отказались подать ему руку во время награждения, решил покинуть подиум.

— Как сейчас можете все это объяснить?
— Да, денек получился не совсем обычным. Всегда эти чемпионаты проводились без скандалов, и это было здорово. Но вот случилось это награждение.

— Так что же все-таки случилось?
— Хочу прояснить ситуацию. Я действительно покинул подиум, но это не был какой-то демарш — ушел просто потому, что эти двое русских отказались мне пожать руку. Думаю, что заслужил какое-то уважение, не претендую на большее, чем другие, но хотя бы на такое же. Но я вовремя одумался и вернулся — из-за трех моих товарищей по сборной, которые были на подиуме. Но настроение испортилось, оно остается таким же дурным и сейчас.

— Удивились такой враждебности?
— Нет, потому что атмосфера здесь довольно напряженная. Конечно, я удивился, потому что не считаю, что сделал что-то плохое. Меня обвиняют в том, что я виновен в падении Логинова, сделал все умышленно. Но я никогда не стал бы рисковать интересами команды из-за каких-то своих проблем в гонке. Я хотел извиниться перед ним во время награждения, хотел сказать, что я думаю обо всем этом, но не получил такой возможности.

— Наверное, такая реакция была и из-за вашей позиции по допингу…
— Но надо жить по совести, нельзя же все время перекладывать ответственность на других. Я всегда был ответственным человеком, и сегодня вся эта история не имеет никакого отношения к командной гонке. Самое простое — делать вид, что ничего не произошло, но все мы должны нести свою долю ответственности.

— Не боитесь, что эта история может негативно повлиять на ваше выступления в чемпионате мира?
— Эта история выходит за рамки спорта, я уже говорил, что не собираюсь здесь забивать этим себе голову. Я уже не мальчик, переживу все это без проблем. Я знаю, что прав, я пожал руку всем, кто ее протянул на подиуме, я уважаю своих соперников, и русских мы победили в честной борьбе.

— Вы собираетесь сделать что-либо, чтобы успокоить страсти?
— Я не жду от русских извинений, но и сам не собираюсь проявлять инициативу.
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