Фритц Фишер: Можно тренироваться где-нибудь в Сибири и месяцами не сдавать допинг-тесты
Бывший тренер мужской сборной Германии Фритц Фишер считает, что систему
допинг-тестирования биатлонистов следует модернизировать.
Он не доволен, что некоторые спортсмены могут месяцами скрываться от проверок.
— Я считаю, что если спортсмен пойман на употреблении допинга, то он должен быть пожизненно дисквалифицирован, — цитирует Focus Фишера. — Я всегда предполагал, что любой, кто выходит на старт, является «чистым».
— Как это может быть обеспечено?
— Хотелось бы, что Всемирная ассоциация биатлона делала более строгие проверки на протяжении всего года. Некоторые команды скрывался
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