Фритц Фишер: Можно тренироваться где-нибудь в Сибири и месяцами не сдавать допинг-тесты

Он не доволен, что некоторые спортсмены могут месяцами скрываться от проверок.

— Я считаю, что если спортсмен пойман на употреблении допинга, то он должен быть пожизненно дисквалифицирован, — цитирует Focus Фишера. — Я всегда предполагал, что любой, кто выходит на старт, является «чистым».

— Как это может быть обеспечено?