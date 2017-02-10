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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 15:41 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Фритц Фишер: Можно тренироваться где-нибудь в Сибири и месяцами не сдавать допинг-тесты

Бывший тренер мужской сборной Германии Фритц Фишер считает, что систему допинг-тестирования биатлонистов следует модернизировать.

Он не доволен, что некоторые спортсмены могут месяцами скрываться от проверок.

— Я считаю, что если спортсмен пойман на употреблении допинга, то он должен быть пожизненно дисквалифицирован, — цитирует Focus Фишера. — Я всегда предполагал, что любой, кто выходит на старт, является «чистым».

— Как это может быть обеспечено?

— Хотелось бы, что Всемирная ассоциация биатлона делала более строгие проверки на протяжении всего года. Некоторые команды скрывался где-то в течение нескольких месяцев, не контролируются. В качестве примера: я нахожусь в Восточной Европы и тренируюсь четыре месяца в Сибири или Латвии, где недоступен для проверок, так как путешествую. Этого не может случиться в Германии, так как за 14 дней до праздников я должен указать, где и в какой гостинице буду находиться. Нужно сделать так, чтобы лазеек не осталось.
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