Олимпийский чемпион Бе считает, что Шипулин и Фуркад должны примириться

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«Споры могут быть, но они должны обсуждаться, к примеру, в кафе, а не при телевизионных камерах. Мы не должны уничтожать чемпионат мира и обязаны показать нормальные манеры по отношению к другим участникам и турниру в целом», — считает Бе.