Олимпийский чемпион Бе считает, что Шипулин и Фуркад должны примириться
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы по биатлону россиянин Антон Шипулин и француз Мартен Фуркад должны уладить свой конфликт и показать хорошие манеры. Такое мнение высказал другой победитель Олимпийских игр, норвежец Тарье Бе, слова которого приводит норвежская газета Vg.
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«Споры могут быть, но они должны обсуждаться, к примеру, в кафе, а не при телевизионных камерах. Мы не должны уничтожать чемпионат мира и обязаны показать нормальные манеры по отношению к другим участникам и турниру в целом», — считает Бе.
Во время награждения сборной России, занявшей в четверг третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, Шипулин и Александр Логинов не пожали Фуркаду руку, после чего тот демонстративно покинул пьедестал почета, на который вскоре
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