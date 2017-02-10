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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 14:44 | Биатлон | ТАСС

Олимпийский чемпион Бе считает, что Шипулин и Фуркад должны примириться

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы по биатлону россиянин Антон Шипулин и француз Мартен Фуркад должны уладить свой конфликт и показать хорошие манеры. Такое мнение высказал другой победитель Олимпийских игр, норвежец Тарье Бе, слова которого приводит норвежская газета Vg.

По словам норвежского биатлониста споры между спортсменами должны обсуждаться в кафе а не при телекамерах. Увеличить
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«Споры могут быть, но они должны обсуждаться, к примеру, в кафе, а не при телевизионных камерах. Мы не должны уничтожать чемпионат мира и обязаны показать нормальные манеры по отношению к другим участникам и турниру в целом», — считает Бе.

Во время награждения сборной России, занявшей в четверг третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, Шипулин и Александр Логинов не пожали Фуркаду руку, после чего тот демонстративно покинул пьедестал почета, на который вскоре все-таки вернулся. Во время эстафеты Фуркад стал виновником падения Логинова, которому он ранее в некорректной форме напомнил о его допинговой истории. Российские спортсмены считают, что француз сделал это намеренно.
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