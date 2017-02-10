Касперович: Глазырина не примет участия в спринте на ЧМ из-за плохого самочувствия
Российская биатлонистка Екатерина Глазырина не примет участия в спринтерской гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене
из-за плохого самочувствия, сообщил корреспонденту «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Александр Касперович.
Гонка пройдет в пятницу и начнется в 16:45 мск. Глазырину заменит Ирина Услугина. Также в состав участниц спринта от России вошли Татьяна Акимова, Светлана Слепцова и Ирина Старых.
«Замена не совсем тактическая. Глазырина почувствовала себя не совсем здоровой, поэтому ее в спринте заменит Услугина», — сказал Касперович по телефону.
В первый день турнира в Хохфильцене в четверг россияне Ольга Подчуфарова, Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин выиграли бронзу в смешанной эстафете.
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