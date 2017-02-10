С. Фуркад: Мартен очень разочарован конфликтом с Шипулиным и сборной России

Перед четвёртым этапом россиянин Александр Логинов, передавший эстафету, упал после контакта с Мартеном. Кроме того, на финише Мартен закрыл коридор перед Антоном Шипулиным, не нарушив при этом правил. На церемонии награждения россияне, ставшие третьими, не пожали руку Фуркаду, и он демонстративно ушёл.



«Мартен очень разочарован произошедшим вчера конфликтом с Шипулиным и российской командой. Это касается и неподанной руки на церемонии, и критических высказываний на пресс-конференции. Также мне очень неловко перед немецкими биатлонистами, которые стали главными героями смешанной эстафеты, а были вынуждены выслушивать эту перепалку. Считаю, что на пресс-конференциях нужно обсуждать спорт, а не это дерьмо», — передаёт слова Фуркада корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.