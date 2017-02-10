С. Фуркад: Мартен очень разочарован конфликтом с Шипулиным и сборной России
Французский биатлонист Симон Фуркад прокомментировал инцидент со своим братом Мартеном в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.
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Видимо, что-то случилось...
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Перед четвёртым этапом россиянин Александр Логинов, передавший эстафету, упал после контакта с Мартеном. Кроме того, на финише Мартен закрыл коридор перед Антоном Шипулиным, не нарушив при этом правил. На церемонии награждения россияне, ставшие третьими, не пожали руку Фуркаду, и он демонстративно ушёл.
«Мартен очень разочарован произошедшим вчера конфликтом с Шипулиным и российской командой. Это касается и неподанной руки на церемонии, и критических высказываний на
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