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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 14:38 | Биатлон | Чемпионат.com

С. Фуркад: Мартен очень разочарован конфликтом с Шипулиным и сборной России

Французский биатлонист Симон Фуркад прокомментировал инцидент со своим братом Мартеном в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.

Французский биатлонист <span class=error>Симон</span> <span class=error>Фуркад</span> прокомментировал инцидент со своим братом Мартеном в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Увеличить
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© AFP 2016

Перед четвёртым этапом россиянин Александр Логинов, передавший эстафету, упал после контакта с Мартеном. Кроме того, на финише Мартен закрыл коридор перед Антоном Шипулиным, не нарушив при этом правил. На церемонии награждения россияне, ставшие третьими, не пожали руку Фуркаду, и он демонстративно ушёл.

«Мартен очень разочарован произошедшим вчера конфликтом с Шипулиным и российской командой. Это касается и неподанной руки на церемонии, и критических высказываний на пресс-конференции. Также мне очень неловко перед немецкими биатлонистами, которые стали главными героями смешанной эстафеты, а были вынуждены выслушивать эту перепалку. Считаю, что на пресс-конференциях нужно обсуждать спорт, а не это дерьмо», — передаёт слова Фуркада корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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Олимпийский чемпион Бе считает, что Шипулин и Фуркад должны примириться

Олимпийский чемпион Бе считает, что Шипулин и Фуркад должны примириться

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы по биатлону россиянин Антон Шипулин и француз Мартен Фуркад должны уладить свой конфликт и показать хорошие манеры. Такое мнение высказал другой победитель Олимпийских игр, норвежец Тарье Бе, слова которого приводит норвежская газета Vg.
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