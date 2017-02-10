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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 14:08 | Биатлон | Р-Спорт

Богалий: Медали у российских биатлонисток на ЧМ более вероятны в гонках с 4 рубежами

Российские биатлонистки имеют больше вероятности завоевать медали на проходящем в австрийском Хохфильцене чемпионате мира в гонках с четырьмя огневыми рубежами, где требуются стойкость и собранность, заявила агентству «Р-Спорт» двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Анна Богалий.

В пятницу в Хохфильцене состоится женский спринт. В составе сборной России выступят Ирина Старых, Ирина Услугина, Татьяна Акимова и Светлана Слепцова.

«Девчонки сегодня должны собраться, — сказала Богалий по телефону. — Стрелять они умеют. Не знаю, насколько они готовы в плане прохождения трассы, хочу пожелать удачи именно на рубеже. Думаю, борьба будет от начала и до конца — от первой до последней секунды. Контактные гонки на четыре рубежа нам более подходят сейчас в свете медальных перспектив. Там нужны стойкость и собранность. Спринт — очень быстрая гонка, часто они получаются сложнее, чем гонки с четырьмя рубежами. Посмотрим, как все сложится сегодня».

Богалий подчеркнула важность итогового места каждой биатлонистки в свете зачета Кубка наций.

«Каждый спортсмен приносит очки в Кубок наций, где идет зачет по трем лучшим. По итогам сезона нам могут добавить еще одного человека, что нам необходимо. Поэтому важна каждая биатлонистка, каждая секунда», — добавила собеседница агентства.
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