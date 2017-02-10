Богалий: Медали у российских биатлонисток на ЧМ более вероятны в гонках с 4 рубежами

В пятницу в Хохфильцене состоится женский спринт. В составе сборной России выступят Ирина Старых, Ирина Услугина, Татьяна Акимова и Светлана Слепцова.

«Девчонки сегодня должны собраться, — сказала Богалий по телефону. — Стрелять они умеют. Не знаю, насколько они готовы в плане прохождения трассы, хочу пожелать удачи именно на рубеже. Думаю, борьба будет от начала и до конца — от первой до последней секунды. Контактные гонки на четыре рубежа нам более подходят сейчас в свете медальных перспектив. Там нужны стойкость и собранность. Спринт — очень быстрая гонка, часто они получаются сложнее, чем гонки с четырьмя рубежами. Посмотрим, как все сложится сегодня».

Богалий подчеркнула важность итогового места каждой биатлонистки в свете зачета Кубка наций.

«Каждый спортсмен приносит очки в Кубок наций, где идет зачет по трем лучшим. По итогам сезона нам могут добавить еще одного человека, что нам необходимо. Поэтому важна каждая биатлонистка, каждая секунда», — добавила собеседница агентства.