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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 14:01 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Логинова проверили на допинг

Главный тренер сборной России Александр Касперович не видит ничего страшного в том, что допинг-офицеры взяли допинг-пробы у Александра Логинова и Антона Бабикова.

Антон Шипулин (Россия) на дистанции смешанной эстафеты чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Увеличить
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Офицеры ВАДА сделали это накануне тренировки команды.

«Ничего страшного, это абсолютно нормальная процедура», — сказал Касперович.

Ранее зарубежные спортсмены неоднократно выражали свое недовольство тем, что Логинов, отбывший дисквалификацию за употребление запрещенных веществ, выступает на международных стартах. (Владимир ИВАНОВ).
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