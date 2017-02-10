Логинова проверили на допинг
Главный тренер сборной России Александр Касперович не видит ничего страшного в том, что
допинг-офицеры взяли допинг-пробы у Александра Логинова и Антона Бабикова.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Офицеры ВАДА сделали это накануне тренировки команды.
«Ничего страшного, это абсолютно нормальная процедура», — сказал Касперович.
Ранее зарубежные спортсмены неоднократно выражали свое недовольство тем, что Логинов, отбывший дисквалификацию за употребление запрещенных веществ, выступает на международных стартах. (Владимир ИВАНОВ).
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