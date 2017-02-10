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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 13:59 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Рукопожатие Фуркада и Шипулина откладывается

Примирительная встреча Антона Шипулина и Мартена Фуркада, которая анонсировалась на сегодняшнее утро, скорее всего, не состоится.

Антон Шипулин (Россия) на дистанции смешанной эстафеты чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Увеличить
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© РИА "Новости"

Вчера после смешанной эстафеты в рамках чемпионата мира в Хохфильцене россиянин отказался пожать руку французу. Позднее брат Мартена Симон Фуркад потребовал извинений.

— Это крайне маловероятно, — сказал главный тренер сборной России Александр Касперович. — Антон Шипулин сегодня тренируется на другой трассе — он катается «классикой». Мартен Фуркад — работает на соревновательном стадионе. Трассы не пересекаются. Как вы представляете себе их встречу?

Ранее президент Федерации биатлона Франции Мишель Вьон сообщил, что не будет настаивать на скорой примирительной встрече Шипулина и Фуркада. (Владимир ИВАНОВ).
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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы по биатлону россиянин Антон Шипулин и француз Мартен Фуркад должны уладить свой конфликт и показать хорошие манеры. Такое мнение высказал другой победитель Олимпийских игр, норвежец Тарье Бе, слова которого приводит норвежская газета Vg.
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