Рукопожатие Фуркада и Шипулина откладывается

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Вчера после смешанной эстафеты в рамках чемпионата мира в Хохфильцене россиянин отказался пожать руку французу. Позднее брат Мартена Симон Фуркад потребовал извинений.

— Это крайне маловероятно, — сказал главный тренер сборной России Александр Касперович. — Антон Шипулин сегодня тренируется на другой трассе — он катается «классикой». Мартен Фуркад — работает на соревновательном стадионе. Трассы не пересекаются. Как вы представляете себе их встречу?

Ранее президент Федерации биатлона Франции Мишель Вьон сообщил, что не будет настаивать на скорой примирительной встрече Шипулина и Фуркада. (Владимир ИВАНОВ).