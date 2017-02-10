Рукопожатие Фуркада и Шипулина откладывается
Примирительная встреча Антона Шипулина и Мартена Фуркада, которая анонсировалась на сегодняшнее утро, скорее всего, не состоится.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вчера после смешанной эстафеты в рамках чемпионата мира в Хохфильцене россиянин отказался пожать руку французу. Позднее брат Мартена Симон Фуркад потребовал извинений.
— Это крайне маловероятно, — сказал главный тренер сборной России Александр Касперович. — Антон Шипулин сегодня тренируется на другой трассе — он катается «классикой». Мартен Фуркад — работает на соревновательном стадионе. Трассы не пересекаются. Как вы представляете себе их встречу?
Ранее президент Федерации биатлона Франции Мишель Вьон сообщил, что не будет настаивать на скорой примирительной встрече Шипулина и Фуркада. (Владимир ИВАНОВ).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter