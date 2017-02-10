Юрий Кашкаров: Теперь желание обыграть Фуркада стало еще сильнее

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НИЧЕГО ОСОБЕННОГО В ИНЦИДЕНТЕ С ЛОГИНОВЫМ И ФУРКАДОМ НЕТ

— В четверг состоялась смешанная эстафета на чемпионате мира в Хохфильцене. Что получилось, что не получилось у наших спортсменов?

— От гонки, в целом, осталось хорошее впечатление. Сначала были провалы, но это первый этап. Все происходило в борьбе. Сработали отлично.

— Третье место — хорошее начало для нашей команды?

— Да, особенно, если сравнивать с чемпионатом мира — 2016. Акимова, Логинов и Шипулин находятся в хорошей форме. Они могут выступать и бороться за медали в дальнейших гонках.

— Во время соревнований произошел инцидент — Фуркад столкнулся с Логиновым.

— Бывают случайности, тем более, в такой борьбе. Ничего особенного в этой ситуации нет. Если это было сделано умышленно, то об этом знает только Фуркад. И, естественно, он об этом никому не расскажет. Предвзятости к нашим спортсменам я не увидел.

— Может ли эта ситуация как-то повлиять на дальнейшие выступления Логинова и Шипулина?

— Думаю, это их разозлит, настроит на борьбу. Будет большая концентрация в психологическом плане. Антон и Александр в хорошей форме. Теперь желание обыграть Фуркада станет еще сильнее.

— Как вы считаете, если бы столкновения не произошло, Логинов мог бы опередить Фуркада?

— Была спортивная борьба, никто не нарушал правил. На тот момент Фуркад оказался тактически сильнее. У Мартена была мысль о том, чтобы занять лучшую позицию, а не помешать.

НАШИ ДЕВУШКИ БУДУТ БОРОТЬСЯ ЗА МЕДАЛИ

— Ранее в одной из социальных сетей Фуркад нелицеприятно высказался в адрес Логинова…

— Поведение Фуркада выходит за рамки спорта. Это его мнение. Мы ничего не можем с ним поделать. Все зависит от человеческих качеств спортсмена.

Но все это не должно переходить в спортивную плоскость для того, чтобы борьба была чистой. А все, что за пределами соревнований — это их личные отношения.

Фуркад говорил о проблеме допинга на примере Логинова. Мы тоже говорим о том, что эта проблема существует, но не переходим на личности. С ней нужно бороться, но не такими методами.

— Во время церемонии награждения Шипулин и Логинов не пожали руку Мартену. Как вы оцениваете этот поступок?

— Это неправильно, они обязаны были пожать руку. Это, в первую очередь, уважение к спорту. Они могут не общаться после гонки, но выносить всю грязь наружу не стоит. Ребята показали свое личное отношение к французу. На мой взгляд, это эмоциональный поступок, который они совершили, не подумав. В дальнейшем такого, естественно, не произойдет.

— Как бы вы поступили на месте наших биатлонистов?

— Я бы, конечно, пожал.

— Фуркад, в свою очередь, пытался уйти с пьедестала…

— Нервы. Реакция на действия наших ребят. Но такой поступок его не красит. Он должен быть выше эмоций.

— Сегодня женский спринт. Какие шансы у россиянок?

— Акимова и Глазырина находятся в хорошей форме. Слепцова тоже показала неплохой результат на чемпионате Европы, с наградами вернулась Старых. Будем бороться за призовые места.

— Может ли скандал между Логиновым и Фуркадом отразиться на выступлении девушек?

— Думаю, что это никак не отразится. Сложившаяся ситуация — случайность.