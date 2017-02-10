Александр Касперович: Замена Глазыриной — тактический ход
Главный тренер сборной России Александр Касперович подчеркнул, что замена биатлонистки Екатерины Глазыриной на Ирину Услугину в спринте на чемпионате мира является тактическим ходом.
«Это тактический ход», — сообщил Касперович.
Также из россиянок на дистанцию выйдут Светлана Слепцова, Ирина Старых и Татьяна Акимова. Гонка начнется в 16.45 по московскому времени. (Владимир ИВАНОВ).
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