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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 13:02 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Услугина заменит Глазырину в спринте

Ирина Услугина примет участие в сегодняшней спринтерской гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, передает спецкор «СЭ» Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ.

Ирина <span class=error>Услугина</span> примет участие в сегодняшней спринтерской гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Увеличить
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Она заменит Екатерину Глазырину. Также их россиянок на дистанцию выйдут Светлана Слепцова, Ирина Старых и Татьяна Акимова. Гонка начнется в 16.45 по московскому времени.
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