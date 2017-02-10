Услугина заменит Глазырину в спринте

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Она заменит Екатерину Глазырину. Также их россиянок на дистанцию выйдут Светлана Слепцова, Ирина Старых и Татьяна Акимова. Гонка начнется в 16.45 по московскому времени.