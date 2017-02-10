Михал Шлезингр: Россияне ставят на гонку Логинова, принимавшего EPO, чем показывают отношение к допингу
Чешский биатлонист Михал Шлезингр заявил, что высказал бы в лицо Александру Логинову все, что о нем думает.
34-летний чех настроен против россиянина
— В тот момент, когда все ведут борьбу с допингом, россияне ставят человека, который принимал эритропоэтин, худший препарат для нашего вида спорта, — приводит iDNES.cz слова Шлезингра. — Это демонстрация того, что россияне думают о допинге. Если бы я вчера участвовал в гонке, то, наверное, не сдержался бы и сказал бы Логинову все, что я о нем думаю.
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