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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 12:35 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Михал Шлезингр: Россияне ставят на гонку Логинова, принимавшего EPO, чем показывают отношение к допингу

Чешский биатлонист Михал Шлезингр заявил, что высказал бы в лицо Александру Логинову все, что о нем думает.

34-летний чех настроен против россиянина из-за того, что тот в свое время использовал эритропоэтин (EPO), за что отбыл двухлетнюю дисквалификацию.

— В тот момент, когда все ведут борьбу с допингом, россияне ставят человека, который принимал эритропоэтин, худший препарат для нашего вида спорта, — приводит iDNES.cz слова Шлезингра. — Это демонстрация того, что россияне думают о допинге. Если бы я вчера участвовал в гонке, то, наверное, не сдержался бы и сказал бы Логинову все, что я о нем думаю.
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