Михал Шлезингр: Россияне ставят на гонку Логинова, принимавшего EPO, чем показывают отношение к допингу

34-летний чех настроен против россиянина из-за того, что тот в свое время использовал эритропоэтин (EPO), за что отбыл двухлетнюю дисквалификацию.

— В тот момент, когда все ведут борьбу с допингом, россияне ставят человека, который принимал эритропоэтин, худший препарат для нашего вида спорта, — приводит iDNES.cz слова Шлезингра. — Это демонстрация того, что россияне думают о допинге. Если бы я вчера участвовал в гонке, то, наверное, не сдержался бы и сказал бы Логинову все, что я о нем думаю.