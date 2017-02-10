Михал Крчмарж: Логинов теперь получит от биатлонистов то, что заслуживает

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28-летний француз во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене подрезал Александра Логинова и бурно отреагировал на свою победу на финише. Во время награждения он ушел с пьедестала почета после того, как россияне не пожали ему руку.

— Я понимаю Фуркада, — приводит iDNES.cz слова Крчмаржа. — Думаю, Логинов не может рассчитывать на то, что мы теперь будем хлопать его по плечу и говорить «Это здорово, что ты вернулся». От нас он получит то, что заслуживает.