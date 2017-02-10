Логинов: Я зла ни на кого не держу и был бы не против встретиться с Фуркадом

«Да, конечно. Это вполне нормальное явление, когда взрослые люди обсуждают недопонимание между собой. Думаю, что каждый представитель сборной России поддержал бы эту встречу. Я абсолютно был бы не против.



Я зла ни на кого не держу, в принципе. Я нормальный адекватный человек и всегда готов поговорить. Диалог — это решение любой проблемы», — цитирует Логинова «Тюменская арена».