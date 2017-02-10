Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28728226/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
10 февраля 2017, 12:17 | Биатлон | Чемпионат.com

Логинов: Я зла ни на кого не держу и был бы не против встретиться с Фуркадом

Российский биатлонист Александр Логинов признался, что готов обсудить с французом Мартеном Фуркадом инцидент с падением во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене.

Антон Шипулин (Россия) на дистанции смешанной эстафеты чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

«Да, конечно. Это вполне нормальное явление, когда взрослые люди обсуждают недопонимание между собой. Думаю, что каждый представитель сборной России поддержал бы эту встречу. Я абсолютно был бы не против.

Я зла ни на кого не держу, в принципе. Я нормальный адекватный человек и всегда готов поговорить. Диалог — это решение любой проблемы», — цитирует Логинова «Тюменская арена».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России