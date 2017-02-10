Акимова и Ко. Вдохновленные бронзой

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Накануне команды пробежали смешанную эстафету, в составе которой свои первые награды чемпионата мира завоевали Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова и Александр Логинов, свою коллекцию медалей также пополнил Антон Шипулин. Такой результат должен был воодушевить спортсменов и зарядить их на продуктивную работу в оставшихся десяти гонках, чтобы воспоминания о прошлогоднем Холменколлене окончательно показались страшным сном. Скандал вокруг Фуркада и Логинова, пожалуй, только подогрел интерес к самому мировому форуму.

В пятничном женском спринте Россию представят Светлана Слепцова, Ирина Старых, Екатерина Глазырина и — уже в статусе медалистки соревнований — Акимова. Гонка начнется в 16:45 по московскому времени.

НАШИ НАДЕЖДЫ

Свою главную пока победу в этом сезоне Акимова одержала именно в спринте, а на своем эстафетном этапе в четверг ногами смотрелась неплохо, уступив немке Лауре Дальмайер 27,5 секунд. В целом же это шестой результат по чистому ходу, впереди, кроме немки, Габриэла Коукалова, Кайса Мякяряйнен, Тирил Экхофф и Мари Дорен-Абер. Собственно, именно с этими спортсменками и предстоит бороться 26-летней россиянке за право быть на пьедестале, с такими показателями по скорости и в случае чистой стрельбы шансы зацепиться за тройку призеров есть.

Старых после успешного чемпионата Европы будет в первой гонке темной лошадкой. Главный вопрос — насколько хороша ее скорость в сравнении с лидерами мирового пелотона? За стрельбу беспокоиться, пожалуй, не стоит, поскольку Ирина умеет собраться и отработать на рубеже в стрессовой ситуации. В случае оптимальной готовности спортсменка способна быть как минимум в десятке сильнейших. Психологическое давление на спортсменку в эти дни вроде бы не столь велико — весь «удар» от прошлой допинговой истории, в которой он оказался почти в то же время, принял на себя Логинов.

Слепцова, неплохо выступившая на европейском форуме, немного уступает Старых ногами. К тому же, в последний раз спортсменка выступала на чемпионатах мира в 2012 году. Тем не менее ей в эти дни как никогда важно показать себя с лучшей стороны и доказать неслучайность своего возвращения на самый высокий уровень.

Для Глазыриной, пожалуй, старт будет менее ответственным — в первый сезон после декрета она не пытается кому-то что-то доказать, а потихоньку возвращает свои оптимальные кондиции. Сезон складывается для нее средне: в десятку она заехала один раз, в первой же гонке в Эстерсунде, еще один раз — в двадцатку, став 12-й в гонке преследования в Поклюке. Очевидно, что такие результаты не предел для опытной биатлонистки, и, возможно, к чемпионату мира она подошла в лучшей форме.

Не попала в состав на спринтерскую дистанцию прошлогодний лидер команды Подчуфарова, которая в смешанной эстафете прошла свой отрезок весьма неуверенно, хоть и без дополнительных патронов. Очевидно, на Глазырину в этом плане рассчитывают больше, ведь высокие результаты в этой гонке будут немаловажны — они внесут вклад в положение команды в Кубке наций. Пока россиянки идут пятыми, но отрыв от ближайших соперниц, сборной Италии, минимален.

ФАВОРИТКИ

Что касается фавориток, то лидирует в зачете спринтов на данный момент Мякяряйнен, на ее счету в этом сезоне два серебра и золото в этом виде биатлонной программы. Финка традиционно сильна на лыжне и на короткой дистанции с двумя огневыми рубежами поборется за попадание на пьедестал даже с наличием промахов. Второй идет чешка Габриэла Коукалова, на ее счету в сезоне полный комплект наград в этой дисциплине. Ее преимуществом может стать более уверенная, чем у финской соперницы стрельба. У Дорен-Абер в этом сезоне одно золото и бронза, но француженка традиционно подходит к главному страту сезона в превосходной форме. На последних двух чемпионатах мира она собрала в этой дисциплине золото и серебро.

Неплохо смотрелась во вчерашней смешанной эстафете и Дальмайер, которая, похоже, нацелена собрать в Хохфильцене внушительную коллекцию наград.

Борьбу именитым соперницами могут навязать как российские девушки, так и итальянка Доротея Вирер, француженка Жюстин Бреза, немка Франциска Хильдебранд.

Впрочем, могут быть и сюрпризы. Так, например, белоруска Дарья Домрачева стартует в гонке не в ранге фаворитки — результаты после возвращения из декрета у нее были довольно скромными, однако списывать со счетов олимпийскую чемпионку даже в таких обстоятельствах не стоит.