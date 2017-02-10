Россиянки Акимова и Старых стартуют в спринте на чемпионате мира по биатлону

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Чемпионат мира биатлону еще не успел толком начаться, а событий и скандалов в первый день турнира хватило на несколько лет вперед. Мартен Фуркад, похоже, начал личную войну против сборной России и Александра Логинова, что вылилось в большой переполох с взаимными обвинениями, уходом с награждения и неспортивным поведением на дистанции.

К счастью российские девушки остались в стороне от конфликта мужчин, что очень важно в преддверии первого индивидуального старта в Хохфильцене. В пятницу, 10 ноября, биатлонистки поспорят за медали в спринте. Союз биатлонистов России (СБР) объявил состав российской сборной на гонку.

В ней примут участие Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Светлана Слепцова и Ирина Старых.

Первые шесть этапов Кубка мира прошли для россиян под знаком успешного выступления мужчин, а девушки в основном чувствовали критику со стороны болельщиков и специалистов. Конечно, не все было безнадежно, и Татьяна Акимова подарила несколько мгновений счастья болельщикам, победив в спринте на этапе в Нове-Место и финишировав третьей там же в гонке преследования. Она в одиночку тащит на своих плечах женскую сборную и не позволяет повесить на сезон ярлык провального.

Учитывая ее успехи в этом спортивном году, на Акимову возлагаются медальные надежды в первой женской гонке чемпионата мира. В бронзовой для россиян смешанной эстафете Татьяна выступила на втором этапе после Ольги Подчуфаровой и смогла отыграть у лидирующей команды Германии 14 секунд. Это крайне важный эпизод гонки, потому что за немецкую сборную бежала не кто иная, как лидер Кубка мира Лаура Дальмайер. Немка допустила четыре промаха на двух огневых рубежах, в то время как Акимова — всего один.

Ходом россиянка уступила лидеру сезона, но показала шестой результат на лыжне среди всех девушек.

Спортсменка отметила, что набралась опыта, и это позволило ей уверенно пройти свой этап.

«Конечно, тут я испытываю волнение, переживаю. Сегодня получилось от этого абстрагироваться. Об отставании я не думала. На тот момент мне нужно было делать свою работу. Сложно сегодня было пройти рубежи и дойти последний круг. Он всегда дается тяжело. Мне удалось разложить свои силы по дистанции. Год назад последний круг я прошла довольно-таки тяжело. Этот прошлогодний опыт многое мне дал, я отталкивалась от него», — цитирует биатлонистку официальный сайт СБР,

Если с Акимовой все более-менее понятно, то остальные участницы спринта представляют собой один большой знак вопроса.

Глазырина добилась больше успехов в индивидуальной гонке на 15 км, нежели в спринте, но она неплохо показал себя в эстафете на этапе в Антхольце, где тренеры отвели ей очень ответственный третий этап. Ждать чуда от Глазыриной не приходится, а возможных вариантов женского состава и так не много.

Слепцова на этапах Кубка мира пока не оправдала связанных с ней надежд. Однако ей удалось в последний момент добиться расположения тренерского штаба уверенным выступлением на прошедшем в Польше чемпионате Европы, где она поднялась на подиум во всех четырех гонках, в которых приняла участие, и выиграла золото в смешанной эстафете. Ее результаты вселили надежду в тренеров и болельщиков, и если олимпийской чемпионке Ванкувера удастся повторить польские показатели, то вполне можно рассчитывать на то, что Слепцова поборется за десятку.

И, наконец, одно из главных действующих лиц женской российской сборной — Старых. Напомним, что Ирина была дисквалифицирована незадолго до начала сочинской Олимпиады, и срок ее отстранения завершился лишь в конце декабря прошлого года. За это время она успела выступить на этапе Кубка России и чемпионате Европы.

Выступление Старых на континентальном первенстве заслуживает отдельного внимания.

Спортсменка завоевала в Польше три золотых и одну бронзовую награду. Осечка произошла в спринте, где она допустила промах и уступила, отстрелявшим чисто Юлии Джиме из Украины и Слепцовой. Особое внимание следует уделить стрельбе Старых на ЧЕ. В четырех гонках она допустила лишь два промаха. Второй из них пришелся на смешанную эстафету и не сыграл важной роли в распределении мест.

Вопрос в отношении Ирины возникает лишь один: сможет ли она бороться за высокие места на самом высоком уровне? Не стоит забывать, что европейское первенство не может похвастать таким же представительством, как мировое. Однако прецедент успешного возвращения уже есть — еще один триумфатор Польши Логинов выиграл бронзовую медаль в первом виде программы, смешанной эстафете.

Старых роднит с Логиновым еще и факт возвращения в профессиональный спорт после дисквалификации, однако Ирине повезло больше, потому что пока не нашлось девушки, которая бы повторяла поведение Фуркада по отношению к Александру.

Более спокойная обстановка может сыграть положительную роль в ее выступлении в предстоящей гонке.

Что касается конфликта Фуркада с российскими спортсменами, то мнения разделились, и в урагане агрессии по отношению к французу можно найти мнения, не согласные с общим настроем. Так, бывший тренер мужской сборной России Александр Аликин раскритиковал поведение Логинова и Шипулина.

«Такое поведение не красит наших спортсменов. Мартен Фуркад все делал грамотно и по правилам. Я лично не заметил толчка Логинова. Может, ему Фуркад на лыжу наехал, и тот упал, но я не заметил ничего особенного. Возможно, я смотрел невнимательно. Столько грязи наши вылили на француза. Особенно не понимаю Шипулина, про которого Фуркад ничего и не говорил, говорил только о Логинове. Чего обижаться? Руки не подают на пьедестале… Будь я тренером, обязательно всех после этого посадил бы на длинную скамейку. Особенно Логинова! Его в первую очередь!

Цитата Он — щенок по сравнению с Фуркадом!

Человеку шанс дали, а он так себя ведет — руки на пьедестале не подает. Стыдно за делегацию, — приводит слова специалиста «Чемпионат.com».

Работающий сейчас в Норвегии четырехкратный обладатель Кубка мира Рафаэль Пуаре в интервью Aftenposten, неоднозначно высказался относительно поступка своего соотечественника.

«Эта история получила большой резонанс во Франции.

Большинство поддерживает Фуркада, но многие считают его уход с церемонии награждения неправильным.

Наверное, я поступил бы так же, а потом бы сожалел. Это было некрасиво. Наверное, Мартен чувствует себя одиноким в борьбе с допингом. Мы не хотим, чтобы биатлон стал похож на велоспорт, где о допинге говорится больше, чем о самом спорте. Однако Мартену в одиночку в этой битве не выиграть. Шипулин также поступил неуважительно, когда засмеялся после ухода Мартена. Однако Фуркад быстро забудет об этом и нанесёт ответный удар, — заявил главный в прошлом соперник Бьорндалена.

Пока никаких официальных решений относительно инцидента не вынесено, и, пожалуй, санкций от Международного союза биатлонистов (IBU) не последует, но в своем официальном заявлении организация однозначно дала понять, что повторения подобных случаев не потерпит.