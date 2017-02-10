Дарья Домрачева стартует под 36-м номером в спринте на ЧМ в Австрии

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Лидер женской сборной Беларуси в последний раз принимала участие в мировых форумах в 2015 году в финском Контиолахти, где не смогла завоевать медалей, но в тот сезон она стала обладателем Большого хрустального глобуса — единственного значимого трофея, которого до этого не хватало в коллекции биатлонистки. Наиболее удачно спринт на чемпионатах мира Дарья Домрачева провела в 2012 году в немецком Рупольдинге, где заняла второе место.

На предстоящую спринтерскую гонку заявлены четыре белорусские биатлонистки: Ирина Кривко (стартовый номер 8), Дарья Домрачева (36), Надежда Скардино (75), Надежда Писарева (86). Основные претенденты на медали сегодняшнего старта распределены в стартовом протоколе довольно равномерно. Француженка Мари Дорен-Абер и финка Кайса Мякяряйнен стартуют в первой группе под первым и четвертым номерами соответственно. Вслед за ними на старт выйдет итальянка Доротея Вирер, накануне неплохо выступившая в смешанной эстафете. Лидер общего зачета Кубка мира Лаура Дальмайер из Германии начнет гонку немного позже — под 64-м стартовым номером.

Телеканал «Беларусь 5» начнет трансляцию женского спринта из Хохфильцена в 16.35.