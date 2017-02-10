Минспорта РК обеспечивает правовую защиту казахстанским биатлонистам в Австрии

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«Нашим спортсменам в Австрии обеспечена вся правовая защита. Если бы так не было, они бы вчера не выступали. Я думаю, что все это в рамках законов и если есть какие-то оплошности, есть человеческий фактор, когда не были соблюдены определенные правила», — сказала Раимкулова на брифинге в правительстве. Она выразила надежду, что данная ситуация будет разрешена.

«Самое главное, что наши спортсмены под нашей правовой защитой, нашего государства», — добавила вице-министр.

В свою очередь глава комитета по делам спорта и физической культуры министерства Ельсияр Канагатов, заявил, что казахстанские спортсмены выступили в Австрии «достойно», заняв 11 место.

«С нашей стороны мы всегда болезненно такие ситуации воспринимаем. И естественно, делаем все, что для того, чтобы поддержать их в первую очередь. У нас есть официальный представитель — генеральный секретарь Союза биатлонистов Казахстана, который там на месте регулирует эти вопросы», — добавил он.

Министерство находится на связи с казахстанскими спортсменами, тренерами и врачами, отметил Канагатов.

«В первую очередь, мы должны поддержать спортсменов в этой ситуации. Хотя скандального я ничего не вижу. Пока нет результатов экспертизы, нельзя говорить о том, что такое дело было», — заключил он.

Правоохранительные органы Австрии 8 февраля провели обыски в гостиничных помещениях, в которых расположилась сборная Казахстана. Был проведен обыск помещений сборной Казахстана по биатлону, изъяты многочисленные медицинские устройства и запрещенные препараты. В настоящее время обнаруженные лекарственные средства, в том числе и из запрещенного списка, переданы Национальному антидопинговому агентству Австрии (NADA).

Причиной обыска послужило сообщение анонимного свидетеля, по словам которого на одной из заправочных станций пассажиры нескольких микроавтобусов выбрасывали объемные коробки, внутри которых были обнаружены использованные одноразовые шприцы, системы для переливания крови, ампулы из-под лекарств, а также несколько аккредитаций на биатлонные соревнования. Австрийская полиция заявила, что было установлено — все это принадлежит команде Казахстана, в связи с чем состоялся обыск делегации.

Сообщается, что в обысках приняли участие 30 сотрудников полиции, из номеров казахстанской сборной изъяты не только препараты, но и мобильные телефоны. Чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцене стартовал в четверг смешанной эстафетой. Турнир завершится 19 февраля.