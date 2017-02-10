Пихлер считает правильным решение заявить Логинова на ЧМ по биатлону

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Логинов был дисквалифицирован на два года с ноября 2014-го за употребление эритропоэтина. В январе 2017 года после возвращения в спорт он стал трехкратным чемпионом Европы, что позволило ему попасть в состав сборной на чемпионат мира.

«Я считаю, что его участие в чемпионате мира является правильным решением. Он был еще слишком молод, когда “влип” в ту историю, и я не верю, что это была исключительно его вина. Я его знаю и мне кажется, что он стал заложником ситуации», — сказал Пихлер.

«Мы должны уважать законы. Да, я могу быть не согласен с тем, что за такие нарушения дают всего два года дисквалификации, но это не вина Логинова», — подчеркнул он.

По мнению собеседника агентства, в истории с дисквалификацией Логинова и Ирины Старых, которая также выступает на чемпионате мира, гораздо важнее узнать, кто побудил спортсменов принять запрещенные препараты. «Для меня гораздо важнее понять, кто стоит за допингом Логинова и Старых. Если мы это выясним, то это облегчит и жизнь самих спортсменов. Пока же вся вина ложится на них», — сказал Пихлер.

В четверг 25-летний Логинов помог российской команде завоевать бронзовые медали чемпионата мира в смешанной эстафете.