Пихлер считает правильным решение заявить Логинова на ЧМ по биатлону
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 10 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение включить Александра Логинова в состав сборной России по биатлону на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене является верным. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер российской команды Вольфганг Пихлер.
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Логинов был дисквалифицирован на два года с ноября 2014-го за употребление эритропоэтина. В январе 2017 года после возвращения в спорт он стал трехкратным чемпионом Европы, что позволило ему попасть в состав сборной на чемпионат мира.
«Я считаю, что его участие в чемпионате мира является правильным решением. Он был еще слишком молод, когда “влип” в ту историю, и я не верю, что это была исключительно его вина. Я его знаю и мне кажется, что он стал заложником ситуации», — сказал Пихлер.
«Мы должны уважать законы. Да, я могу быть не согласен с тем, что за такие нарушения дают всего два года дисквалификации, но это не вина Логинова», — подчеркнул он.
По мнению собеседника агентства, в истории с дисквалификацией Логинова и Ирины Старых, которая также выступает на чемпионате мира, гораздо важнее узнать, кто побудил спортсменов принять запрещенные препараты. «Для меня гораздо важнее понять, кто стоит за допингом Логинова и Старых. Если мы это выясним, то это облегчит и жизнь самих спортсменов. Пока же вся вина ложится на них», — сказал Пихлер.
В четверг 25-летний Логинов помог российской команде завоевать бронзовые медали чемпионата мира в смешанной эстафете.
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