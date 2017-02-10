Пуаре: Наверное, Фуркад чувствует себя одиноким в борьбе с допингом

«Эта история получила большой резонанс во Франции. Большинство поддерживает Фуркада, но многие считают его уход с церемонии награждения неправильным. Наверное, я поступил бы так же, а потом бы сожалел. Это было некрасиво.



Наверное, Мартен чувствует себя одиноким в борьбе с допингом. Мы не хотим, чтобы биатлон стал похож на велоспорт, где о допинге говорится больше, чем о самом спорте. Однако Мартену в одиночку в этой битве не выиграть.

Шипулин также поступил неуважительно, когда засмеялся после ухода Мартена. Однако Фуркад быстро забудет об этом и нанесёт ответный удар", — цитирует Пуаре Aftenposten.