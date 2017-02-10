Пуаре: Наверное, Фуркад чувствует себя одиноким в борьбе с допингом
Четырёхкратный обладатель Кубка мира, восьмикратный чемпион мира, трёхкратный призёр Олимпийских игр французский биатлонист Рафаэль Пуаре прокомментировал решение своего соотечественника Мартена Фуркада покинуть церемонию награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене после отказа Антона Шипулина и Александра Логинова пожать ему руку.
«Эта история получила большой резонанс во Франции. Большинство поддерживает Фуркада, но многие считают его уход с церемонии награждения неправильным. Наверное, я поступил бы так же, а потом бы сожалел. Это было некрасиво.
Наверное, Мартен чувствует себя одиноким в борьбе с допингом. Мы не хотим, чтобы биатлон стал похож на велоспорт, где о допинге говорится больше, чем о самом спорте. Однако Мартену в одиночку в этой битве не выиграть.
Шипулин также поступил неуважительно, когда засмеялся после ухода Мартена. Однако Фуркад быстро забудет об этом и нанесёт ответный удар", — цитирует Пуаре Aftenposten.
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