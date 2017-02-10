Врача назвали виновным в обысках казахстанских биатлонистов в Австрии

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По данным председателя Комитета по делам спорта МКС РК Ельсияра Канагатова, инцидент произошел из-за халатного отношения врача казахтанских спортсменов.

«Мы можем сказать, что это халатное отношение нашего врача. Есть определенные требования. Вы знаете, что кроме запрещенных препаратов, есть и не запрещенные препараты. Вы знаете, что спортсменам нужна восстанавливаться, они тоже болеют. И есть препараты, которые не запрещены всемирной антидопинговой организацией, естественно вместе с врачами они используют. В данной ситуации я вижу, что нарушен порядок утилизации препаратов, после использования. Возможно, то что, они медикаменты бросили где-то», — сказал он.

Ельсияр Канагатов отметил, что сейчас они ожидают результаты проверок.

«В Европе сейчас активно идет работа по борьбе с терроризмом, поэтому мимо не проходят, поэтому они проверили нашу команду. Наши спортсмены допущены, вы вчера видели (…). Мы сейчас ждем результатов проверок. По данным нашего центра спортивной медицины все медикаменты, которые у наших спортсменов находятся, они не запрещены», — добавил спикер.

Ранее сообщалось, что полиция Австрии обнаружила коробку с медицинскими отходами, в которой находилась аккредитация доктора казахстанской команды. Это и стало основанием для начала расследования. Полиция провела обыски у биатлонистов сборной Казахстана в Хохфильцене и изъяла множество медицинских препаратов. Всех спортсменов также проверили на допинг, результатов тестов пока нет. Как заявили в казахстанской федерации, на все препараты у команды имеется разрешение.

До получения результатов организаторы решили не снимать казахстанских спортсменов с соревнований. В смешанной эстафете сборная Казахстана заняла 11-е место.