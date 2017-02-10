Врача назвали виновным в обысках казахстанских биатлонистов в Австрии
В Министерстве культуры и спорта РК прокомментировали ситуацию с обыском казахстанских биатлонистов на чемпионате мира в Австрии, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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По данным председателя Комитета по делам спорта МКС РК Ельсияра Канагатова, инцидент произошел
«Мы можем сказать, что это халатное отношение нашего врача. Есть определенные требования. Вы знаете, что кроме запрещенных препаратов, есть и не запрещенные препараты. Вы знаете, что спортсменам нужна восстанавливаться, они тоже болеют. И есть препараты, которые не запрещены всемирной антидопинговой организацией, естественно вместе с врачами они используют. В данной ситуации я вижу, что нарушен порядок утилизации препаратов, после использования. Возможно, то что, они медикаменты бросили где-то», — сказал он.
Ельсияр Канагатов отметил, что сейчас они ожидают результаты проверок.
«В Европе сейчас активно идет работа по борьбе с терроризмом, поэтому мимо не проходят, поэтому они проверили нашу команду. Наши спортсмены допущены, вы вчера видели (…). Мы сейчас ждем результатов проверок. По данным нашего центра спортивной медицины все медикаменты, которые у наших спортсменов находятся, они не запрещены», — добавил спикер.
Ранее сообщалось, что полиция Австрии обнаружила коробку с медицинскими отходами, в которой находилась аккредитация доктора казахстанской команды. Это и стало основанием для начала расследования. Полиция провела обыски у биатлонистов сборной Казахстана в Хохфильцене и изъяла множество медицинских препаратов. Всех спортсменов также проверили на допинг, результатов тестов пока нет. Как заявили в казахстанской федерации, на все препараты у команды имеется разрешение.
До получения результатов организаторы решили не снимать казахстанских спортсменов с соревнований. В смешанной эстафете сборная Казахстана заняла 11-е место.
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