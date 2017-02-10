Дмитрий Васильев: Фуркад поступил, как крайне невоспитанный человек

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Получилась замечательная гонка, которая всех порадовала, но начали мы неудачно — эмоции захлестнули, — говорит Дмитрий Васильев. — При такой стрельбе у Подчуфаровой получился такой проигрыш — 36 минут. Это недопустимо на чемпионате мира! Мы выставили боевой состав и у нас были шансы на золотую медаль, что и показал финиш. И при этом Подчуфарова не взяла ни одного дополнительного патрона — и такой проигрыш. А если б она хотя бы раз промазала? Ну нельзя так выступать на чемпионатах мира! Чувствуешь себя плохо — скажи об этом тренерам и откажись от гонки.

— Видимо, она чувствовала себя хорошо…

— Ну как хорошо, если так слабо выступила? Такое выступление Подчуфаровой не дало нам возможности бороться за золотую медаль. И вообще могли без медалей остаться, если б не итальянец, который на последней стрельбе использовал два дополнительных патрона.

— Что там опять учудил Фуркад?

— Очень неспортивно себя повел. Спортсмен такого уровня должен вести себя достойно. Но сегодня он вел себя недостойно. Думаю, он потерял уважение в глазах даже тех людей, которые критически относились к российской сборной. Во время лишь одной гонки он успел трижды повести себя, как непорядочный человек.

— Хочется подробностей из первых рук…

— Первый его некрасивый поступок был при передаче эстафеты: проезжая мимо Логинова, он зацепил Сашу и тот упал. Второй некрасивый поступок был в финишном створе. Когда Шипулин стал его обгонять, Фуркад просто перерезал пусть Антону.

— Но так всегда делают велогонщики, автогонщики…

— В биатлоне так не принято. Если ты перерезаешь сознательно путь, это неспортивное поведение. А затем, когда нашим вручали цветы, француз демонстративно ушел с пьедестала. Это характеризует Фуркада, как невоспитанного и крайне ограниченного человека. После этого он прилично подрастерял уважение к себе.

— Вернемся к гонке. Что скажете про Акимову?

— Из-за неудачного выступления Подчуфаровой, Акимовой пришлось исправлять ситуацию, и она бросилась с первого круга отыгрывать отставание. На первом и втором кругах разрыв она подсократила, но сказалась высота, и Татьяна немного захлебнулась на третьем круге, поэтому к финишу подсела. И все, что отыграла, по сути, проиграла обратно.

— Логинов?

— Здорово прошел, подтянулся к лидерам, но на стойке, видимо, тоже захлебнулся, и поразил мишень восемью патронами.

Что касается, Шипулина, то он здорово свой этап пробежал, обошелся без доппатронов. Думаю, в честной борьбе Антон обыграл бы Фуркада. Мартен делал попытки уйти от Антона, даже ускорялся в подъем, но у него ничего не получалось. А на финише просто перерезал путь Шипулину самым некрасивым способом и не дал Антону обойти его.

Но в целом гонка получилась очень красивая и принесла нам первую медаль. Это даст нашей команде хороший психологический заряд.