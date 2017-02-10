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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28725451/
10 февраля 2017, 9:57 | Биатлон | Sports.kz

Вишневская выступит в спринте чемпионата мира в Хохфильцене

Сегодня на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) пройдет женская спринтерская гонка, сообщает Sports.kz.

Сегодня на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) пройдет женская спринтерская гонка сообщает Sports.kz. Увеличить
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В состязании примут участие четыре казахстанки: под пятым номером биба стартует Галина Вишневская, Дарья Усанова выйдет на гонку 19-й, Ольга Полторанина — 54-й, а Анна Кистанова — 77-й.

Старт намечен на 19:45.

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