Вишневская выступит в спринте чемпионата мира в Хохфильцене
Сегодня на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) пройдет женская спринтерская гонка, сообщает Sports.kz.
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В состязании примут участие четыре казахстанки: под пятым номером биба стартует Галина Вишневская, Дарья Усанова выйдет на гонку 19-й, Ольга Полторанина — 54-й, а Анна Кистанова — 77-й.
Старт намечен на 19:45.
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