IBU призвал болельщиков проявлять уважение и быть корректными в соцсетях

«Мы хотели бы напомнить и призвать вас придерживаться уважительного тона в отношении друг друга в своих комментариях во всех аккаунтах IBU в социальных сетях. Нет ничего плохого в дискуссиях, принятии или непринятии различных точек зрения, но мы не можем допускать и терпеть оскорбительные комментарии, и не можем позволить им стать нормой среди уважаемого сообщества болельщиков. Спасибо», — говорится в заявлении на официальном твиттере IBU.

Напомним, 9 февраля в Хохфильцене стартовал чемпионат мира по биатлону. В смешанной эстафете победу одержала сборная Германии, французы стали вторыми, а россияне — третьими.

На церемонии награждении Александр Логинов и Антон Шипулин не подали руки Мартену Фуркаду, после чего лидер Кубка мира-2016/17 покинул пьедестал почета.